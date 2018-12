Foto: Dailes teātra sirsnīgais Vecgada koncerts 'Sēd uz sliekšņa pasaciņa'

Gada nogalē Dailes teātris skatītājiem piedāvā Vecgada koncertu "Sēd uz sliekšņa pasaciņa". No 21. decembra līdz 3. janvārim 14 koncertos skanēs latviešu šūpuļdziesmas. Koncertu veidojis režisors Dmitrijs Petrenko.

Kā radās šūpuļdziesma jeb miera dziesma? Kādas tradīcijas cilvēki mēdz atkārtot katru gadu vienā un tajā pašā laikā? Gan lauku mājās, gan pilsētu dzīvokļos – ir kas tāds, kas mūs visus vieno un rada miera un laimes sajūtu. Vecgada koncertā tiks izspēlētas situācijas ar dažādām svētku svinēšanas paražām. Un tiks dziedātas tieši miera dziesmas – lai katrs no mums iegūtu nedaudz miera, bet viss bīstamais turētos no mums pa gabalu. Skanēs latviešu šūpuļdziesmas – no komponistiem klasiķiem līdz pat mūsdienu autoriem. Gan sen aizmirstas un pavisam nezināmas dziesmas, gan labi pazīstamas, bieži dziedātas un mīļas.

Šūpuļdziesmu melodijas izdziedās Dailes teātra aktieri Artūrs Skrastiņš, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Vita Vārpiņa, Ģirts Ķesteris, Ērika Eglija, Gints Andžāns, Inita Sondore, Lelde Dreimane un Artis Robežnieks. Koncertā piedalās mūziķi Madars Kalniņš, Marika Šaripo vai Juris Vaivods (taustiņinstrumenti), Andris Grunte, Norberts Skraucis vai Raivo Ozols (elektrobass) un Tālis Gžibovskis (sitaminstrumenti).

Kopā ar režisoru Dmitriju Petrenko koncertu veidojusi libreta autore Justīne Kļava, muzikālais konsultants Juris Vaivods, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa, video mākslinieks Jēkabs Vilkārsis un gaismu māksliniece Māra Vaļikova.