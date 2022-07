Foto: Dailes teātris paziņo par 103. sezonas atklāšanu

26. jūlijā Dailes teātra kolektīvs sanāca kopā, lai svinīgi sāktu jauno, 103. sezonu. Tāpat kā katru gadu, teātrim atsākot darbu, arī šoreiz tapa tradicionālā Dailes kolektīva kopbilde, bet pirms tam teātra vadība – direktors Juris Žagars un teātra mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs – klātesošos informēja par jaunās sezonas redzējumu un radošajām iecerēm, portālu "Delfi" informēja teātra pārstāve.

Dailes teātra jaunās sezonas atklāšana skatītājiem notiks 16. septembrī ar Viestura Kairiša jauniestudējumu – kostīmizrādi "Farinelli un karalis" par mūzikas pārdabisko spēju atklāt citādu pasauli.

Savukārt jau šonedēļ Dailē notiks starptautiska projekta pirmizrāde – ukraiņu teātra iestudēta britu komēdija ukraiņu valodā. Vasarā, kamēr teātris bija atvaļinājumā, teātra Lielā zāle tika nodota Kijivas Drāmas un komēdijas teātra trupas kolēģu rīcībā, kas Dailē iestudēja britu komēdijas "The Play That Goes Wrong" ukraiņu versiju jeb repliku.

Dailes skatītāji šo komēdiju pagājušajā sezonā iepazina ar nosaukumu "Izrāde, kas saiet sviestā". Izrādes ukraiņu versija tapusi kā starptautisks projekts, apvienojot Dailes teātri, Kijivas Drāmas un komēdijas teātri, kā arī Londonas Vestendas teātra kompāniju "Mischief Theatre", kas labprāt atsaucās Dailes ierosinātajai idejai un atvēlēja ukraiņu teātrim visu izrādes licenci bez maksas.

Izrādes nosaukums ukraiņu valodā būs "З цією виставою щось не так". Dailes un Kijivas Drāmas un komēdijas teātra versiju iestudējusi Londonas Vestendas teātra "Mischief" režisore Eimija Mārčanta (Amy Marchant). Ukraiņu iestudējuma pirmizrāde uz Dailes skatuves notiks 28. jūlijā, pēc tās vēl viena izrāde būs 29. jūlijā. Abas izrādes kara bēgļiem no Ukrainas būs skatāmas bez maksas, savukārt izrādes ierakstu ukraiņu valodā ar subtitriem latviešu valodā jau drīzumā varēs noskatīties izklaides platformā "Tet+".