Foto: Daugavpils teātrī notikusi pirmizrāde komēdijai 'Revidents Sylagolā'

Sestdien, 24. novembrī, Daugavpils teātrī notika pirmizrāde komēdijai latgaliski "Revidents Sylagolā", portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Janīna Ivanova.

Nikolaja Gogoļa lugu Latgales reālijām adaptēja rakstniece un dramaturģe Monika Zīle, savukārt komēdiju "Revidents Sylagolā" iestudēja režisors Oļegs Šapošņikovs. Izrādē "Revidents Sylagolā" apvienots īpašais valodas kolorīts ar ne mazāk kolorīto latgaliešu mentalitāti un dzīvesveidu, tādējādi padarot Gogoļa varoņus tuvākus un saprotamākus skatītājam, bet ne mazāk amizantus. Jāpiebilst, ka izrādē varoņi runā ne tikai latgaliski, bet arī latviski, angliski un itāliski, pietuvinot izrādes notikumus mūsdienu situācijai.

Režisors Oļegs Šapošņikovs atzīmē, ka, viņaprāt, kopš Nikolajs Gogolis 1835. gadā uzrakstīja lugu "Revidents", maz kas ir mainījies to cilvēku veidolā, kas tiek pie varas un izmanto to savtīgos mērķos. Lai arī cilvēce neko nav spējusi mainīt šo gadu laikā, komēdija "Revidents Sylagolā" var uzdāvināt skatītājiem labu garastāvokli un iespēju par to visu izsmieties. Zīmīgi, ka arī Gogolis uzskatīja, ka smiekli ir spēcīgs ierocis, kas spēj, ja ne iznīcināt, tad vismaz vājināt visu nelāgo, kas ir uz zemes, ierēdņu patvaļību ieskaitot.

"Revidents Sylagolā" vēsta par kādu pārpratumu, kas daudziem kļūst par liktenīgu kļūdu. Sylagola novada pašvaldības sēdē kļūst zināms, ka kaimiņpašvaldībā nesen veikta pārbaude, kas atklājusi vairākus pārkāpumus. Vietējās amatpersonas pārņem panika, labi izprotot, ka arī viņu pašvaldībā viss ir baltiem diegiem šūts. Tajā pat laikā vietējā viesnīcā apmetas divi svešinieki, un domes deputāti pieņem steidzīgu lēmumu: jāglābj situācija, izpeldinot viesmīlībā noslēpumainos Sylagola viesus, kas noteikti ir nomaskējušies ierēdņi no Briseles. Savukārt nedaudz apmaldījušies un finansiālās grūtībās nonākušie afēristi it nemaz nav pret tik sirsnīgu un dāsnu uzņemšanu un nolemj piespēlēt vietējiem vientiešiem.

Dramaturģe Monika Zīle pēc pirmizrādes atzinusi, ka gaidījusi to ar patīkamu satraukumu: "Es nedaudz bažījos, kā gan teksts gulsies aktieru spēlē, bet viss bija lieliski! Daugavpils teātris man ir mīļš, tomēr šī jau ir trešā kopīgi iestudētā izrāde. Protams, vispatīkamākās bija skatītāju stāvovācijas pēc izrādes un atsauksmes, ka viņi jau sen nebija tā smējušies." Skatītājus patīkami pārsteiguši arī muzikālie priekšnesumi repera Bruolāns, folkloras kopas "Rūžeņa" un Roberto Meloni izpildījumā, kas bagātinājuši izrādes notikumus ar īpašu atmosfēru.

Izrādē "Revidents Sylagolā" galvenās lomas izpilda aktieris Jānis Jarāns (Sylagola novada pašvaldības mērs) un Roberto Meloni (afērists). Pārējās lomās iedzīvojās Daugavpils teātra aktieri Maija Korkliša, Zanda Mankopa, Nikolajs Gedzjuns, Līga Ivanova, Kristīne Veinšteina, Ritvars Gailums, Māris Korsiets, Egils Viļumovs, Inese Ivulāne-Mežale, Mihails Abramovs. Izrādē piedalās arī Daugavpils teātra trupas dejotāji.

Iestudējuma "Revidents Sylagolā" skatuves noformējumu un kostīmus veidojusi māksliniece Inga Bermaka Apiaha, dziesmu tekstus sacerēja Kristīne Veinšteina, gaismu mākslinieks - Sergejs Vasiļjevs.

Iestudējums paredzēts skatītājiem, kuri vecāki par 16 gadiem.

Tuvākās izrādes – 16. decembrī pulksten 17.00 un 17. februārī pulksten 18.00.

Biļetes iegādājamas Daugavpils teātra kasē (654 26520), "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.