Foto: Nacionālajā teātrī pošas tradicionālajiem 'Gadumijas koncertiem'

No 21. decembra Latvijas Nacionālajā teātrī tradicionāli būs "Gadumijas koncerts". Šogad to veidojis režisors Toms Treinis, scenārija autori – Linda Rudene un Toms Treinis, dziesmas aranžējis Jēkabs Jančevskis, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

"Gadumijas koncerts" šoreiz piedāvās ielūkoties jautros un sirsnīgos, trīs dažādu paaudžu piedzīvojumos tepat Vecrīgā, tikai mirkli pirms Jaunā gada un ieklausīties populārās melodijās.

"Tas ir tikai cilvēcīgi – gribēt sarīkot skaistus svētkus, izdomāt Jaunā gada apņemšanās, ļauties vētrainām emocijām, sapņot... Mirkli, pirms pulkstenis nositis divpadsmit, mēs ticam, ka iespējams ir viss, atliek tikai rīkoties un atcerēties, ka sapņiem derīguma termiņa nav," raksta uzveduma veidotāji.

"Gadumijas koncerta" iestudējumā piedalās: Alise – Madara Botmane; Raivo, Pētera kursa biedrs, jaunais mūziķis – Raimonds Celms; Pēteris – Kārlis Reijers; Signe, Pētera māte – Zane Jančevska; Lauris, Pētera tēvs – Mārcis Maņjakovs; Ramona, Alises māte, restorāna īpašniece – Daiga Gaismiņa; Mārīte, Signes māte – Dace Bonāte; Vilhelms, Signes tēvs – Ģirts Jakovļevs; Andris, Ramonas tēvs, Alises vectēvs – Voldemārs Šoriņš.

Koncertā skanēs tādas populāras dziesmas kā Barta Hovarda "Liec man aizlidot uz Mēnesi" (Fly Me to the Moon), grupas "ABBA" "Man ir sapnis" (I Have a Dream), Kloda Fransua "Mans ceļš" (My Way), Džona Lenona "Lai notiek!" (Let It Be), "Vēlos turēt tavu roku" (I Want to Hold Your Hand) un "Iedomājies" (Imagine), kā arī Raimonda Paula, Jura Hirša, Jāņa Lūsēna u.c. melodijas.

Iestudējuma radošajā komandā – scenogrāfs Kristaps Kramiņš, kostīmu māksliniece Jurate Silakaktiņa, horeogrāfe Agate Bankava, Jēkaba Jančevska muzikālais noformējums, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, producente Ilona Matvejeva.