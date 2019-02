Foto: Pie skatītājiem atgriežas Paula un Petera kopdarbs 'Māsa Kerija'

Pirmo tikšanos ar skatītājiem Siguldas "Devonā" piedzīvojis atjaunotais Raimonda Paula un Jāņa Petera kopdarbs "Māsa Kerija", kas tapis Valda Lūriņa režijā ar Alberta Kivlenieka horeogrāfiju. Savukārt Kerijas, Herstvuda un Druē mīlas trīsstūri uz skatuves izdzīvo Kristīna Zaharova, Rihards Lepers un Normunds Rutulis, bet stāstu papildina profesionālu dejotāju grupa.

Maestro mūzika atdzimusi jaunās skaņās – izrādes muzikālā materiāla izveidē piedalījies bigbends, to papildina Saulkrastu jauktā kora "Anima" balsis diriģentes Lauras Leontjevas vadībā, savukārt aranžijas un instrumentācijas veidojuši Eduards Raubiško, Edgars Linde un Kristaps Krievkalns.

Pēc Teodora Dreizera romāna motīviem veidotais stāsts par jaunu meiteni, kas dodas uz lielpilsētu ar sapni kļūt par aktrisi, aktualitāti nav zaudējis arī mūsdienās. Savulaik piedzīvojis vairākus jauniestudējumus uz skatuves, skaņu platē un videofilmā, tas joprojām aizkustina ikviena klausītāja sirdi. Šajā iestudējumā Herstvuds ir kļuvis teātra trupas vadītājs un horeogrāfs, savukārt Druē – viens no teātra sponsoriem.

"Lai arī Normunds Rutulis nav profesionāls aktieris, esmu pieredzējis, ka mūzika spēj atraisīt cilvēkā viņa slēptās dotības, un tā ir noticis arī ar Normundu. Brīnišķīgu skolu Maskavā izgājusi Zaharova, un varu teikt, ka viņa ir augstas raudzes profesionāla aktrise, pie tam dziedoša," uzsver režisors.

Kā kādā no mēģinājumiem teica horeogrāfs Alberts Kivlenieks: "Esam uzlikuši kvalitātes visaugstāko latiņu, lai nav kur atkāpties. Zemāk par Brodveju nevar būt".

Atzīstot, ka šī nebūt ne vieglā loma varētu būt ikvienas aktrises sapnis, dziedātāja Kristīna Zaharova saka: "Tas ir izaicinājums – izdzīvot šo stāstu, kura emociju amplitūda ir milzīga – no bērnišķīga naivuma līdz izmisumam, sāpēm un atdzimšanai. Caur Kerijas lomu es iepazīstu arī pati sevi, un apzinos to stipro iekšējo kodolu, kas mīt ikvienā sievietē. Mēs esam stipras, to vajag vienmēr atcerēties."

Mūzikas un dejas izrādi "Māsa Kerija" iestudējusi "Producentu Grupa 7", scenogrāfs – Egils Kupčs, tērpu māksliniece – Ilze Kaša.

Izrāde "Māsa Kerija" būs skatāma Ādažu kultūras centrā (22. februārī), Liepājā, OC Rožu zālē (23. februārī), Vidzemes koncertzālē "Cēsis" (24. februārī), pēc tam Valmieras kultūras centrā (1. martā), Jelgavas kultūras namā (2. martā), Rīgā, VEF Kultūras pilī (3. martā), Alūksnes kultūras centrā (9. martā), Latgales vēstniecībā Gors (10. martā), Krustpils kultūras namā (16. martā) un Madonas kultūras namā (17. martā). Izsludināti arī papildkoncerti – dienas koncerts Jelgavā, vakara koncerts Rīgā un dienas koncerts Alūksnē.

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.