Foto: Rīgas Krievu teātrī tapis iestudējums par Koko Šaneles dzīvi

Jau pavisam drīz, 6. un 8. septembrī, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra Mazajā zālē pirmizrādi piedzīvos iestudējums "Chanel Nr.1", kas tapis sadarbībā ar Modes muzeju un modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu, portālu "Delfi" informē Modes muzeja pārstāve Agrita Grīnvalde.

Koko Šaneli mēdz uzskatīt par visnoslēpumaināko modes dizaineri vēsturē – un viņa nebūt netiecās ieviest skaidrību mītos un izdomājumos, kas caurvija viņas dzīvi. Nesaudzīga novatore, kas lauž stereotipus, un kaismīga cīnītāja par īstu mākslu – Koko Šanele nodzīvoja sarežģītu mūžu, kas bija drāmu, uzvaru un zaudējumu pilns. Nevienam nevajadzīga, ārkārtīgi vientuļa un nesaprasta jaunībā, viņa visu dzīvi centās pierādīt sevi kā personību un mākslinieci, allaž peldēja pret straumi, alkdama sagraut robežas, kas tolaik tik strikti noteica sievietes vietu un lomu.

Šanele bija pretrunīga personība. Maza, trausla sieviete, kam piemīt dzelzs raksturs. Nākusi no viszemākajiem slāņiem, viņa izcīnīja karaļnamu pārstāvju un pirmo lēdiju atzinību. Kolaboracioniste, taču vienlaikus arī Francijas lepnums. Aprēķinātāja un darījumu sieviete, bet arī dāsna mecenāte. Nesaudzīga pret ienaidniekiem un konkurentiem, viņa tomēr prata mīlēt un piedot.

Izrādes darbība sākas ar epizodi, kurā Šanele (viņai tolaik ir jau 70 gadu!) atgriežas no trimdas un parāda savu jauno kolekciju, ko publika izsvilpj. Ir beidzies Otrais pasaules karš, un 1947. gadā modes pasauli ar savu "New Look" ir iekarojis Kristiāns Diors, piedāvājot romantisku, trauslu, ziedam līdzīgu sievieti – pavisam citādu, nekā redzēja un rādīja Koko Šanele. Taču viņa nepadevās un, atbildot uz negatīvo kritiku, radīja savu slaveno kostīmu, kas vēl aizvien asociējas ar Šaneles vārdu un nevainojamu stilu.

Lomās: Gabriela Šanele – Natālija Ščeglova; Koko Šanele – Irina Stepanova; modes nama "Chanel" direktors, Žans Etjēns Balsāns, Artūrs Keipls Boijs, Pols Puarē, kņazs Dmitrijs Pavlovičs, Ernests Bo, tīrīšanas komitejas pārstāvis – Nikolajs Šestaks.

Dramaturgs – Igors Jakimovs; režisors – Vadims Grosmans; kostīmu konsultants – Aleksandrs Vasiļjevs; māksliniece – Nataļja Muzičkina; komponists – Andrejs Aleksandrovs; baletmeistare – Anna Romenkova.

Izrāde krievu valodā. Nākamās izrādes paredzētas 23. un 24. oktobrī.

Biļetes uz izrādi "Chanel Nr.1" nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.