Foto: Valters Sīlis iestudējis Juhas Jokelas lugu 'Finlandizācija'

Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zālē Valters Sīlis ir iestudējis Juhas Jokelas lugu "Finlandizācija" (oriģinālnosaukums "Migla"), kas pirmizrādi pedzīvos 19. septembrī, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Līga Rimšēviča.

Neliels somu medicīnas iekārtu uzņēmums ir radījis ierīci, kas spēj ļoti precīzi analizēt smadzeņu darbību un tās traucējumus. Tā ir izcila iekārta, tomēr ļoti dārga, un ne visas slimnīcas to spēj atļauties. Patiesībā to nevar atļauties pat neviena Somijas slimnīca. Taču pateicoties Ārvalstu tirdzniecības ministrijas atbalstam, izdodas atrast partnerus Krievijā. Lugas darbība notiek no 2013. līdz 2015. gadam. Krimas okupācija notiek 2014. gadā.

"Man šīs lugas iestudējums ir iespēja izteikt kaut ko ļoti personīgu, jo šādos un līdzīgos gadījumos sirdsapziņa liek par sevi manīt, lai arī kādu izvēli veiktu," izsakās izrādes režisors Valters Sīlis.

Igauņu un somu literatūras eksperte, lugas tulkotāja Maima Grīnberga: "Juhas Jokelas lugas "Finlandizācija" iestudēšana Nacionālajā teātrī, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs notikums. Ģeopolitiskā situācija taču ir tāda, ka viss, par ko vēstī šis teksts, varētu notikt arī Latvijā. Luga lasītājam, tulkotājam un noteikti arī iestudējuma skatītājam nemitīgi liek uzdot sev nepatīkamus un neērtus jautājumus par savu sirdsapziņu, mugurkaulu un pašcieņu."Finlandizācija" ir sarakstīta pirms trim gadiem, taču, šķiet, kļūst ar katru brīdi arvien aktuālāka."

Lomās: Daiga Gaismiņa, Zane Jančevska, Jana Ļisova, Gundars Grasbergs, Uldis Anže, Ivars Kļavinskis, Voldemārs Šoriņš, Agnese Cīrule.

Iestudējuma scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Uģis Bērziņš, gaismu māksliniece Krista Erdmane, komponists Edgars Raginskis, video mākslinieki Toms Zeļģis un Linda Ģībiete, producente Linda Helviga.

Juha Jokela (dzimis 1970. gadā) ir somu rakstnieks, kura paradoksālā humora izjūta, aizraujošie sižeta pagriezieni un niansētie tēlu raksturi saistīti galvenokārt ar mūsdienu pasauli. Fokusējot savu aso skatījumu vai nu uz biznesa pasauli, vai cilvēka būtību, viņš raksta ar dziļu izpratni par visām iesaistītajām personībām. Jokela sācis literāro karjeru kā televīzijas scenārists. Viņa pirmā luga "Mobilās šausmas" (2003), kas veltīta mobilo teātru kompānijai, atzīta kā viena no visveiksmīgākām lugām Somijas teātra jaunāko laiku vēsturē. Savukārt luga "Fundamentālists" (2006), kas aplūko reliģisko fanātismu, iestudēta arī Jaunajā Rīgas teātrī. 2010. gadā lielu atzinību gūst viņa nākamā luga "Performances ekonomika", kas skar tēmu par performanci kā pamatelementu sabiedrībā, politikā un biznesā un narcismu, kas kļuvis par galveno dzinuli jebkāda veida darbībai. Pārējās Juhas Jokelas lugas – "Patriarhs" (2012), "Performances ekonomika 2 – Misija: Espoo" (2013) un "Migla" jeb "Finlandizācija" (2016). 2013. gadā Juha Jokela ieguvis Somijas Kultūras ministrijas "Finlandia" balvu.

Finlandizācija (izcelsme – vācu Finnlandisierung) ir jēdziens, kas radies, lai apzīmētu jebkuras varenākas valsts ietekmi uz jebkuras vājākas kaimiņvalsts iekšlietām; mazas valsts centienus savu ārpolitiku veidot, izpatīkot daudz spēcīgākai kaimiņvalstij. Sākotnēji šādu apzīmējumu ieguva Somijas politika pēc 2. pasaules kara – 1948. gadā valsts bija spiesta noslēgt ar PSRS Draudzības, sadarbības un savstarpējās palīdzības līgumu un neatkarības saglabāšanas un vēlāk arī ekonomiska izdevīguma dēļ cieši sadarbojās ar PSRS, izvairoties no oponēšanas PSRS un citām sociālisma nometnes valstīm.