Ģertrūdes ielas teātrī notiks laikmetīgās dejas izrāžu programma 'Tuvāki kaimiņi'

Ģertrūdes ielas teātrī (ĢIT) 6. decembrī notiks laikmetīgās dejas izrāžu programmu "Tuvāki kaimiņi", portālu "Delfi" informē ĢIT pārstāvji.

Vienā vakarā tiks spēlēti trīs dejas iestudējumi – Alises Madaras Bokalderes Latvijas Kultūras akadēmijas diplomdarbs "Manu acu tulkojums" un divas igauņu viesizrādes – Tartu Universitātes Dejas programmas absolventu darbi "Human is Negation" un "Across".

"Dažkārt es gribu būt pilnīgi bez jēgas un nedarīt pilnīgi neko. Būt buldurējošs ķermenis. Es virzīšos neesamības dārzā, vadoties pēc instinktiem. Ir svētdiena, un es esmu cilvēka ekspozīcija – cilvēks ir noliegums," teikts par izrādi "Human ir Negation". Izrādi veidojusi horeogrāfe Elise Laius, dejo Eveli Maksim.

Savukārt izrāde "Across" tiek raksturota kā rāmis, kas "man ir apkārt, ir manis pašas, ne apkārtējo izveidots. Mana kaste pārsvarā sastāv no bailēm. Ja es spēšu atzīt šīs bailes, es varēšu arī izkļūt no kastes." Izrādi veidojusi horeogrāfe Ursula Rummel, dejo Elina Masing, Liis Konsap, Katrin Kubber, Ursula Rummel.

Trešā programmā iekļautā izrāde "Manu acu tulkojums" ir par prieku un skumjām, ko mēs visi pazīstam. "Mums tās ir saprotamas. Mēs tās pieņemam. Bet kas notiek, kad vairs pašam nav saprotams, kādēļ tās mūs apciemo. Cik ilgi mēs šo viesi pieņemam un paciešam, un pat pavedinām uz ilgāku palikšanu? Kad šī kontrole pazūd? Par sāpēm, par smagumu, par izmisumu. Izrāde balstīta tajā, ko es redzu – kā meita, kā draugs, kā paziņa, kā nepazīstams cilvēks. Tas, ko es spēju uztvert, pati tajā nekāpjot," raksta izrādes veidotāji.

Izrādi veidojusi horeogrāfe Alise Madara Bokaldere, dejo – Jana Jacuka un Laura Kušķe.