Ģertrūdes teātrī top starptautisks projekts par brīvību

Ģertrūdes ielas teātrī starptautiska projekta "Brīvtelpa" (Freiraum) ietvaros Mārtiņš Eihe, Agate Bankava, Artūrs Čukurs, Laila Burāne un Ieva Kauliņa strādā pie iestudējuma "Escape Room: Mīts par brīvību", kas pirmizrādi piedzīvos 8. martā, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Iestudējuma pamatā ir mīts par Mīnotaura labirintu. Lai uzturētu mieru starp karojošajām valstīm, Atēnu iedzīvotājiem uz Krētu ik gadu jāsūta septiņi zēni un septiņas meitenes. Upuri tiek ievesti labirintā, kur tos aprij Mīnotaurs – briesmonis ar vērša galvu un cilvēka ķermeni. Varonis Tēsejs nolemj izbeigt nežēlīgo asinsizliešanu un dodas uz Krētu, kur ar valdnieka meitas un Mīnotaura pusmāsas Ariadnes palīdzību nokauj Mīnotauru un izglābj nevainīgos jaunekļus un jaunavas.

Radošā komanda caur sengrieķu mitoloģijas prizmu risina šodienas pasaulē aktuālus jautājumus par dažādu viedokļu līdzāspastāvēšanu, izvēli starp ierasto un pārmaiņām, "citādā" vietu sabiedrībā un atbildību pret līdzcilvēkiem. Skatītāja viedoklis noteiks izrādes gaitu un tālāko ceļu labirintā – katrai izvēlei būs svars, taču novirzīties no ierastā ceļa kļūs arvien grūtāk. "Escape Room" ir izlaušanās spēle, kas pieprasa atbildēt uz jautājumu: "Kad mēs esam brīvi?"

Projekta "Brīvtelpa" mērķis ir noskaidrot, kas notiek ar brīvību Eiropas pilsētās – kādi jautājumi aktualizējas, kad iedzīvotājus, zinātniekus un māksliniekus lūdz aprakstīt brīvību viņu dzīves vietā? Kādas problēmas kļūst saskatāmas katrā no pilsētām? 38 Eiropas Gētes institūti un to partneri – mākslinieki un sabiedriski aktīvi cilvēki – risinās šos problēmjautājumus, iztālēm ļaujot paskatīties uz sevi no malas un savstarpēji iedvesmojot. Projekta ietvaros radošā komanda Rīgā tikās ar teātra kompāniju Image Aigue (Liona, Francija), kas sadarbojas ar dažādu kultūru, izcelsmju un vecuma aktieriem. Abi teātri kopā diskutēja un analizēja jautājumus, kas skar brīvības tēmu Rīgā un Lionā.

Vairāk par projektu var lasīt šeit.

Radošā komanda: Agate Bankava, Laila Burāne, Artūrs Čukurs, Mārtiņš Eihe, Ieva Kauliņa.

Lomās: Agate Bankava, Artūrs Čukurs, Mārtiņš Eihe.

Nākamās izrādes notiks 9. martā, 11. un 12. aprīlī. Biļetes pieejamas biļešu tirdzniecības sistēmā internetā, "NicePlace TELPA" (Kriršjāņa Barona ielā 21a). Biļešu rezervācija: kase@git.lv