Grimmlandes amerikāņu kalniņi. Recenzija par Liepājas teātra izrādi 'Grimmi'

Aktieru tehniski virtuozajā atveidojumā svešvalodu vārdi birst kā pupas, arvien konsekventāk attālinoties no izrādes pieteikumā paustās idejas par savas oriģinālas valodas (jeb "nevalodas") radīšanu, kaut gan taisnības labad jāatzīst, ka daži lieliski jaunvārdu piemēri izrādē ir gan atrodami un liek sirdij priekā salēkties. Taču galvenokārt citas valodas izmantotas kā komisma radīšanas elements (turklāt it kā šķietami paredzot, ka lielākā daļa skatītāju nesapratīs nevienu no tām). Nav gan skaidrs, kādēļ man kā skatītājam būtu jāsmejas par Viktora Ellera Kailā karaļa mikrofonā spalgā balsī kliegto "Sterben, sterben, sterben" vai somu "Ievas polkas" parodēšanu tikai tādēļ, ka fonētiski tā mūsu ausij skan "dīvaini". Tādēļ līdzās neapšaubāmām izrādes kvalitātēm tās vērtējumā man jāpievienojas Zanes Radzobes recenzijā "Satori" paustajai domai par "zema līmeņa etniskā humora" un rasisma klātbūtni, kas vismaz man nedaudz pabojāja izrādes skatīšanās prieku.

Treniņnometne un talantu šovs

Elmāra Seņkova Liepājas izrāžu triloģijai izvēlēti trīs dažādi materiāli – traģēdijas, pasakas un antīkie mīti, taču jau šobrīd skaidrs, ka to atslēgšanai režisors izvēlējies vienu – spēles – principu, līdz ar to mazāk uzmanības veltot pašam avotam, bet vairāk – tā iedvesmotam procesam. Īsi sakot – no KAS pārnesot fokusu uz KĀ. Arī šādai stratēģijai teātrī ir sava vieta, galu galā – jau Brehta episkajā teātrī būtiskākais ir process, nevis rezultāts, un gan Šekspīra bieži iestudēto lugu, gan brāļu Grimmu labāk zināmo pasaku gadījumā erudītam skatītājam tik tiešām nav jādīdās uz krēsla malas, gaidot, "kā gan tas viss beigsies". Taču šī fokusa maiņa izrādi "Grimmi" bīstami pietuvina pašmērķīgam priekšnesumam, kas atgādina treniņnometni jaunajiem un talantu šovu vairāk pieredzējušiem aktieriem. Šajā kontekstā pieminami kaut vai talantīgās dziedošās aktrises Agneses Jēkabsones koncertnumuri ar mērķi iekustināt līdzpārdzīvojumu publikā (sveiciens izrādei "Piafa") vai, piemēram, Rolanda Beķera plastikas meistarības izmantojums vietā un nevietā.

Foto: Justīne Grīnberga

Režisora izvēlētais aktierspēles stils ir izkāpināts, balstīts groteskā un parodijā, prasot no aktieriem gan perfektu formas izjūtu, gan nezūdošu pašatdevi, gan prasmi lomas spilgtajā karkasā iedvest dzīvību jeb jēgu. Vairumā gadījumu, sevišķi jauno aktieru tēlojumā, kārdinājums vienkārši "būt smieklīgiem" vai "būt dīvainiem" ir uzvarējis, kā, piemēram, plastiski un mīmiski jokainās septiņu punduru jeb rūķīšu grupas gadījumā (sveiciens uz šīs pašas skatuves pirms dažiem gadiem tapušajai Dž. Dž. Džilindžera izrādei "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši", kur rūķīši bija atveidoti kā spilgti oranžos kombinezonos tērpti remontstrādnieki).

Spilgtu un skaudru portretu galerija

Dīvaino radījumu vidū atmiņā paliekoši ir tie tēli, kuros izdevies uztaustīt brāļu Grimmu pasaku paradoksāli nežēlīgo skaudrumu, pietuvojoties tēmai par pasaules nežēlību un indivīda brīvības un dzīvības mazvērtīgumu.

Asprātīgs vizuālais risinājums un dinamiski piepildīts aktieriskais kodols atrasts Agneses Jēkabsones naivās Pelnrušķītes attiecībās ar viņas pamāti un pusmāsām – Inesi Kučinsku, Kintiju Stūri un Madaru Kalnu. Pusmāsas balles kleitu vietā teju līdz ausīm uzvelk savas labākās "zekubiksen", bet Pelnrušķītei kristāla kurpīšu vietā uzauj neona botas, kuras balles (diskotēkas) ainā spīd. Kā pašironiska atsauce uz aktrises atveidoto Ričardu III ir Ineses Kučinskas pamātes ciniski izpildītā meitu kāju daļu amputēšana ar mačeti, cenšoties iestūķēt viņu pēdas prinča atnestajā botā.

Foto: Justīne Grīnberga

Kā būtiski caurviju tēli izrādē parādās Rolanda Beķera un Madaras Viļčukas Ansītis un Grietiņa, kuru atkārtota pamešana mežā jeb izraidīšana no mājām izaug par simbolu apjukumu pasaules nežēlības priekšā un rezultējas amizantā "slepkavības šovā" ar Agneses Jēkabsones itāliski trallinošo cinisko raganu. Nevarīgo ģimenes vīriešu (ģībstošā Ansīša un ģitāru strinkšķinošā nabaga tēva) vidū kā rīcībspējīgākā izrādās Grietiņa, kura atgādina režisora Elmāra Seņkova iestudējumos bieži sastopamo mazās, enerģiskās, nepieradinātās meitenes (visbiežāk – Alises Danovskas iemiesoto) arhetipu. Viņas mikrofonā izpildītā dziesma izskan kā kliedziens Visumā, pretojoties "Grimmu" pasaules nepielūdzamajai "kārtībai" un cerot to mainīt.