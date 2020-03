Gundars Āboliņš: 'Imunitāte slēpjas patstāvīgā domāšanā'

Sociālajos tīklos dāsnu atzinību izpelnījies Jaunā Rīgas teātra tiešsaistes lasījumu cikls "JRT lasa grāmatas mājās" ar aktieri Gundaru Āboliņu, kurš savā nosvērtajā balsī lasa nebūt ne to cilvēka dabai glaimojošāko pasaules daiļliteratūras meistardarbu – itāļu renesanses rakstnieka Džovanni Bokačo noveļu krājumu "Dekamerons", kurā iemūžināta buboņu mēra sērgas izplatība 1348. gadā Florencē.

Lai arī "Dekamerons" ir daiļliteratūra, tomēr tajā ierakstītas unikālas vēsturiskas liecības par fiziskajiem, psiholoģiskajiem un sociālajiem efektiem, kādus radīja iepriekš nepazīstama baktērija "Yersinia pestis". Nav zināms, vai autors pats sērgas laikā atradās Florencē, taču viņam pilnīgi noteikti bija pieejama autentiska informācija – nekā citādi viņš nespētu tik reālistiski aprakstīt emocionālos pārdzīvojumus, kā arī fiksēt sociālo šķelšanos.

Bokačo savā liktenīgajā darbā netiešā veidā tirzā modernās pasaules uzskatu, ka sērga Rietumos ievazāta no necivilizētajiem un barbariskajiem Austrumiem, un aizejošā laikmeta postulātu, ka tas viss ir Dieva sods par cilvēka grēcīgajiem darbiem, sniedzot filozofisku ieskatu viduslaiku cilvēka prātā un dvēselē, īpašu vietu atvēlot garīdzniecības divkosībai un slēptajai izvirtībai.

"Kāpēc man nepieņemt prieku, ja es to varu dabūt? Nepatikšanas un bēdas taču man allaž būtu pieejamas, kad vien es pēc tām tiektos. Viņa ir skaista jaunava, un neviens cilvēks pasaulē nezina, ka viņa še atrodas; ja man izdodas viņu piedabūt izpildīt manu vēlēšanos, nesaprotu, kāpēc lai es to nedarītu. Vai kāds to uzzinās? Nekad un neviens. Un slepens grēks ir jau pa pusei piedots grēks. Tāda izdevība varbūt nekad negadīsies, un es domāju, ka ir saprātīgi saņemt laimi, kad Dievs Kungs to sūta," pie sevis spriedelē mūks, kurš pieķēris savu abatu kopā ar meiteni un nu pats pēc viņas tīko.

"Dekamerona" pārlaicīgums rodams tajā iekodētajā cilvēka morāles un ētikas svārstīgumā, kad tas sastopas ar vēl nepieredzētiem apstākļiem, kuros jāsargā dārgākais un trauslākais, kas viņam pieder, proti, dzīvība. Piemēram, akls naids pret svešzemniekiem un ebrejiem un sasirgušo pilnīga izslēgšana no sabiedrības un pamešana likteņa (slimības) varā. Bokačo arīdzan iezīmē sociālo institūciju bezspēcību šādas svešas sērgas priekšā – ne medicīnas, ne tiesiskumu sargājošās, ne arī reliģiskās organizācijas ar to netiek galā, raksta britu politikas un kultūras izdevums "New Statesman".

Un galā – ne ar sevi, ne cits ar citu – netiek arī cilvēki. Bailes no baisās sērgas un mokošās nāves bija tik lielas, ka pat tēvi un mātes atteicās kopt savus sasirgušos bērnus, nemaz nerunājot par draugiem, kuri pēkšņi pārstāja būt draugi. Ļaudis izolējās savos mājokļos, citi apvienojās grupējumos un kājām devās prom no slimības perēkļa, bet turīgākie noslēpās savās lauku villās, kur dienas īsināja ar stāstu stāstīšanu, kā tas notiek "Dekameronā". Septiņas dižciltīgas jaunas sievietes un trīs vīrieši bēg no mēra pārņemtās Florences uz ārpilsētu, lai aizmirstos.

Vēl viens iemesls, kamdēļ "Dekamerons" ir ar trekniem jo trekniem burtiem ierakstīts pasaules literatūras vēsturē, – tas izceļas ar tam laikam neraksturīgu reālistiskumu, jo līdz tam itāļi rakstīja tikai un vienīgi izsmalcinātu prozu par labo un skaisto pacilātā manierē un pārsvarā vārsmās. Dante ar "Dievišķo komēdiju" bija pirmais drosminieks, kas spēra soli prozas virzienā, taču neatkāpās no vārsmošanas, tāpēc Bokačo uzskatāms par pirmo īsteno prozaiķi un noveles žanra aizsācēju.

Tiesa gan, tā laika intelektuālajā sabiedrībā "Dekamerons" izraisīja sašutuma vētru, jo, tās ieskatā, tas nozīmēja literatūras dievišķās sūtības galu. Bokačo aprakstītā miesaskārība, sodomija, žūpība, izšķērdība, paštīksmināšanās, mantrausība un visatļautība nu nekādi neglaimoja itāļu augstajai kultūras latiņai.

Kā vēsta "The New Yorker", 1350. gadā, kad "Dekamerons" vēl tapa, Bokačo sastapa Petrarku, kurš tolaik bija slavenākais itāļu rakstnieks un galvenais renesanses humānisma vērtību sludinātājs, kas augstā vērtē turēja antīkās vērtības un literatūru. Petrarkas ietekmē Bokačo sāka kaunēties par savu "Dekameronu". Abu sarakste liecina, ka Petrarka ar Bokačo veikumu nemaz pilnībā nebija iepazinies, jo uzskatīja to par viņa jaunības nenobriedušā prāta produktu, kas radīts masu patēriņam.

Pēc "Dekamerona" slavas un Petrarkas (ne)novērtējuma Bokačo piedzīvoja reliģiska rakstura personības krīzi un 1360. gadā pat nodeva garīdznieka zvērestu. Bokačo savu "Dekameronu" sācis nīst tik ļoti, ka vēlējies to pat iznīcināt, – tas viņam esot šķitis frivols un ļaudis samaitājošs.

Atlikušo mūžu Bokačo pavadīja mazā ģimenes īpašumā ārpus Florences. Līdzīgi kā viņa tēvs, arī Bokačo nekad neapprecējās, taču radīja vairākus ārlaulības bērnus. Lai nopelnītu iztikai, kuras allaž bija par maz, viņš strādāja diplomātijā un sarakstīja vēl vairākas grāmatas, bet nekad vairs neķērās klāt daiļliteratūrai, uz visiem laikiem paliekot "one hit wonder" (viena hita brīnums – angļu val.) rakstnieks.

Tiesa, dažus gadus pirms nāves viņš pašrocīgi pārrakstījis visu "Dekamerona" manuskriptu, ko šodien izmanto tulkotāji un redaktori visā pasaulē, liekot domāt, ka kauns un riebums pret savu veikumu tomēr laika gaitā izplēnējis. Turklāt – Bokačo spēkos nebija izņemt darbu ne no aprites, ne cilvēku apziņas, jo tas jau bija iemantojis slavu, kas nav rimusi un zaudējusi aktualitāti līdz pat mūsdienām.

Par to tad arī sarunājos ar JRT aktieri Gundaru Āboliņu.

Bokačo darbs iesākas ar diezgan pravietisku vēstījumu, proti, "Dievs taisnīgās dusmās uzsūtījis mirstīgajiem par grēkiem". Kā domājat jūs? Vai šī liga, ar ko tagad esam spiesti saskarties, arī būtu jāskata līdzīgi?

Nekas pasaulē nenotiek bez Viņa ziņas. Starp citu, šī nelaime sakrīt ar gavēņa laiku kristīgajā baznīcā (gan katoļu, gan pareizticīgo), kad cilvēkam vajadzētu pievērsties sev un savai garīgajai veselībai. Tagad, ārēju apstākļu spiesti, mēs to darām. Es domāju, ka šī pandēmija un to pavadošā panika liks daudz ko pārvērtēt un pat izmainīt cilvēku domāšanā un dzīvesveidā. Tā būtu tā labā mācība, ko no tā varētu gūt. Attālināties no patērētāja un nedomājošas masas dzīvesveida. Pēkšņi radies laiks palasīt grāmatas, rakstīt vēstules vai dienasgrāmatu, sakopt māju, dārzu u. c. Kad šī šļura beigsies, varbūt atdzims arī ciemos iešana, dziedāšana viesībās un citas aizmirstas lietas? Varbūt, ka Viņš mums, sūtot šo epidēmiju, liek par kaut ko būtisku padomāt? Tad vairs nav tik svarīgi, no kuras laboratorijas un ar kuru sikspārni tas draņķis ir izlidojis.

"Dekamerons" tapa divu laikmetu mijā – viduslaiki vēl nebija beigušies, bet renesanse nebija sākusies, līdz ar to sabiedrībā valdīja gan aizejošā laikmeta konservatīvās vērtības, gan apgaismības un hedonisma vēsmas. Jūs iepriekš intervijā esat izteicies, ka pats sevi uzskatāt par 20. gadsimta cilvēku, ka jūtat arvien lielāku distanci iepretim apkārt notiekošajam, ka 21. gadsimts nav jūsu gadsimts un vairāk dzīvojat atmiņās. Kāpēc šāda rezignācija? Ko mēs 21. gadsimtā darām ne tā? Kādās auzās, jūsuprāt, esam iebraukuši?

Jā, 20. gadsimts man ir tuvāks cilvēku savstarpējo attiecību dēļ. Atmiņas ir lielisks resurss, kur smelties izpratni par notikumiem, cilvēkiem un dzīves jēgu. Es nesauktu to par rezignāciju un negrasos nevienam pārmest, ka 21. gadsimtā daudz kas tiek darīts ne tā! Var jau kāpt uz grābekļiem ik dienu, ja nav atmiņas, ja nav, ar ko salīdzināt. Auzās cilvēki ir braukuši visos gadsimtos – tāpēc, ka ātri aizmirst savas kļūdas, nemācās no tām un nenovērtē atmiņu. Viss jaunais bieži vien ir labi aizmirsts vecais.

Daudz šobrīd nākas dzirdēt runas par bezjēgas sajūtu, proti, ka viss ir apstājies, nākotne miglā tīta un nav jēgas neko šādā neziņā darīt. Kādas ir jūsu attiecības ar bezjēgu?

Ar bezjēgu es cenšos neuzturēt nekādas attiecības. To, ka šādas valodas ir dzirdamas arvien biežāk, es nevaru noliegt. Tātad kaut kur esam kļūdījušies ceļa izvēlē un aizbraukuši šķērsām! Varbūt tad labāk atgriezties tai punktā vai krustojumā, kur aizgājām nepareizi, un iet pa citu ceļu, nevis bezjēgā turpināt to, kurā maldāmies?

Ir arī otra puse – beidzot varot pievērsties visām tām lietām, kam parastajā ikdienas režīmā nekad neatlika laika. Tiek skandināts, ka pēc tam cilvēki daudz labāk spēs novērtēt "mazās lietas". Kā ir ar jums? Ko tagad darāt tādu, kam iepriekš neatlika laika? Un kas būs pirmais, ko darīsit, kad dzīve atkal ieies normālās sliedēs?

Baidos, ka dzīve "normālās" sliedēs vairs atpakaļ neieies. Daudz kas būs mainījies. Katrā ziņā drošākais atbalsta punkts būs darbs. Pie tā arī turēšos.

Jau iepriekš minētājā intervijā jūs izteicāties, ka cilvēkam nepieciešamas divas izjūtas – mēra un humora. Ko sakāt tagadējos apstākļos – vai mūsu sabiedrībai šīs divas lietas piemīt?

Laiku pa laikam apsīkst kā viena, tā otra, bet tad atkal negaidot parādās. Šodienas grūtībās pat vāciešiem ir atdzīvojusies humora izjūta! Mēra izjūta gan mums tiks krietni vien "sakārtota". Tad jau redzēs.

Jūsu grāmatu plauktā, kas redzams video aiz muguras, atrodas ne tikai daiļliteratūra, bet arī politiski analītiski darbi, piemēram, Annas Poļitkovskas grāmata "Putina Krievija" un "Disidenta nāve" par Aleksandra Ļitviņenko noindēšanu. Šobrīd, kad visa pasaule cenšas apkarot nezināmas slimības sērgu, politiskā sērga Krievijā turpina izplatīties uz urrā, proti, parakstīti konstitūcijas grozījumi, kuri ļaus Putinam kandidēt vēl uz diviem termiņiem.

Jums liksies dīvaini, bet es nesaskatu sērgas pazīmes Krievijā. Kad mani dikti baida, man pamazām bailes pāriet. Tā ir Krievijas iekšējā lieta, un viņi paši ar to tiks galā jeb "izslimos". Par sērgu es drīzāk sauktu mendeli bāzt degunu citu darīšanās un zākāt, apsmiet un apmelot citas valsts prezidentu, vienalga, vai tas būtu Tramps, Putins vai Lukašenko. Turklāt bieži vien tas notiek, balstoties uz vienpusēju un ļoti tendenciozu informāciju. Tas atgādina šuneļu vaukšķēšanu barā.

Vai, jūsuprāt, ir iespējams salīdzināt, kura no šīm sērgām nodara lielāku ļaunumu? Vai Krievijas sērga vispār ir ārstējama? Un vai pret to iespējams iegūt imunitāti?

Imunitāte slēpjas patstāvīgā domāšanā. Viss ir galvā.