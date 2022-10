'Hanzas peronā' pirmizrādi piedzīvos muzikāls iestudējums par Viktoru Coju

Ceturtdien, 27. oktobrī, "Hanzas peronā" pirmizrādi piedzīvos režisora Romana Smirnova muzikālā izrāde "Lūk, tā!", kurai par iedvesmas avots ir rokgrupas "Kino" līderis Viktors Cojs un viņa daiļrade.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad, kad slavenajam dziedātājam un mūziķim, grupas "Kino" līderim, Viktoram Cojam būtu apritējuši 60 gadi, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris sadarbībā ar "Hanzas peronu" uzvedis muzikālu izrādi "Lūk, tā!", veltītu cilvēkam, kurš kļuvis par vienu no 20. gadsimta leģendām.

Kā vēsta iestudējuma veidotāji, Viktora Coja spilgtais un asais talants uzplauka pagājušā gadsimta 80. gadu "lūzuma laikmetā". Paustais pretkara noskaņojums, jūtamais indivīda pretspars sistēmai tās dažādajās izpausmēs un formās, dziļi individuālā pārdzīvojumu nokrāsa, spēcīgā un spilgtā lirika, drosmīgie un prātā paliekošie grupai "Kino" raksturīgie muzikālie risinājumi sakrita ar pašu laiku un pārmaiņu garu. Dziesmas no jauna – par šodienas mums. Ar šo izrādi Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris pauž arī savu pretkara nostāju un attieksmi pret karu Ukrainā

Izrādē izskanēs daudziem pazīstamas dziesmas, starp kurām tādas kā "Dzeguze" ("Кукушка"), "Asins grupa" ("Группа крови"), "Paciņa cigarešu" ("Пачка сигарет"), "Dziesma bez vārdiem" ("Песня без слов") un citas. Tās izpildīs Maksims Busels, Jekaterina Frolova, Vitālijs Jakovļevs, Rodions Kuzmins, Tatjana Lukašenkova, Aleksandrs Maļikovs, Olga Ņikuļina, Konstantīns Ņikuļins, Ņikita Osipovs, Veronika Plotņikova, Evilena Protektore, Ivans Streļcovs.

Pazīstamais teātra režisors Romans Smirnovs, kurš Viktoru Coju, viņa ģimeni, draugus un kolēģus dzīvē pazinis personīgi, stāsta: "Man patīk sacerēt izrādi kopā ar aktieriem. Te laikam sakrita mani nodomi ar teātra nodomiem – tajā ziņā, ka es kā reizi esmu pazīstams ar to, ka veidoju muzikālas izrādes un ne vienkārši muzikālas, bet ar to autoru dziesmām, kurus es mīlu un zinu. Man ir diezgan skaidrs priekšstats par to, kam Viktors [Cojs] būtu piekritis, bet kam ne. Tie arī ir ierobežojumi. Tur iekšā ir īstas jūtas, karstas, ļoti patiesas, dažkārt naivas… pat biežāk naivas. Lūk, līdz tam tad arī gribētos aizrakties. Sanāk, ka tagad esmu deklarējis mūsu mērķus un uzdevumus. Varbūt tas būs skaisti teikts – esmu centies un centīšos panākt autorisko, personisko materiāla apguvi. Es piedāvāju aktieriem pameklēt sevi, savu attieksmi, savu lasījumu."

Režisors Romans Smirnovs ir beidzis Novgorodas Teātra augstskolu un Ļeņingradas Valsts Teātra, Mūzikas un Kinematogrāfijas institūtu (profesora Georgija Tovstonogova kurss; dramatiskā teātra režisora-inscenētāja specialitāte). 1988.–1994. gados bija "CBS News Moscow" (Amerikas Savienotās Valstis) korespondents, operators un žurnālists. Vadīja reportāžas no PSRS un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības "karstajiem punktiem". Sadarbojās ar telekompānijām "RAI" (Itālija), "CNN" (ASV), "NHK" (Japāna), "BBS" (Anglija), "TF–1" (Francija), "ABC" (ASV), "ABC Australia" u.c. No 1998. gada uzved izrādes Sanktpēterburgā. 2001. gadā bija ASV Nacionālās Mākslu akadēmijas starptautiskās "Emmy" balvas žūrijas loceklis.

Biļetes uz izrādēm iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.