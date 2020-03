Interneta tiešraidē būs skatāma Džilindžera iestudētā izrāde 'Bļitka'

Reaģējot uz šā brīža situāciju Latvijā, kad baudīt kultūru klātienē ir teju neiespējami, kultūras nams "Wiktorija" Liepājā, sadarbībā ar "Voyvi", uzsāk ciklu "Straumē", aicinot skatītājus palikt mājās un vienlaikus turpināt būt klātesošiem dažādos kultūras notikumos.

Trešdien, 25. martā, pulksten 20.30 sāksies interneta tiešraide no kultūras nama "Wiktorija", kurā būs skatāma "Goda teātra" grāvējs – izrāde "Bļitka".

2016. gadā neatkarīgajā "Goda teātrī" pirmo reizi strādāja režisors Dž.Dž.Džilindžers, ar aktieriem Kasparu Godu un Egonu Dombrovski iestudējot Rasas Bugavičutes-Pēces radīto lugu "Bļitka".

Kā raksta izrādes veidotāji, kopš tā laika izrāde kļuvusi par sava veida fenomenu – ieguvusi gan "Spēlmaņu nakts" nominācijas un kritiķu labvēlību, gan milzīgu skatītāju mīlestību, kas ļāvusi izrādi spēlēt jau vairākus gadus ne tikai daudzās Latvijas pilsētās, bet arī ārvalstīs.

Šis stāsts ir par divu vīriešu sarunu, kura nevarēja nenotikt, lai arī sākās šķietami nespeciāli. Jānis un Zigmārs satiekas uz aizsalušā Liepājas kanāla – viens uz ledus dzīvo jau nedēļu, iekārtojis sev kārtīgu bļitkotāja telti, otrs – dodas pašam nezināmā virzienā pēc samērā vētrainas nakts "Fonteinā". Viens ir pārguris no ģimenes dzīves pienākumiem un atbildības uzņemšanās pārējo priekšā, otrs cenšas aizmukt no lēmumu pieņemšanas, ka nu taču beidzot tā kā būtu jāsāk dzīvot pieauguša vīrieša dzīve – ar bildinājumu un bērniem. Rezultātā – pārliecinot viens otru par to, kā tad labāk būtu rīkoties, viņi atbild tieši uz sev būtiskajiem jautājumiem par to, kā būt.

Izrādei tapt palīdzējis arī mākslinieks Varis Siliņš. Biļetes tiešraides pieejai iegādājamas www.bezrindas.lv.

Katram pircējam, kurš iegādāsies biļeti – tiks nosūtīta pieeja tiešraidei. Tādējādi izrādi par vienas biļetes cenu varēs vērot visi tie, kuri atrodas vienkopus – vienā dzīvojamā vietā.

Notikuma vietā, kultūras namā "Wiktorija" atradīsies tikai izrādes dalībnieki, filmētāji un tehniskais personāls, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.