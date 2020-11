Iznācis grāmatžurnāls par Latvijas teātri 2010.-2020. gadā

Novembra sākumā "Baltijas Drāmas foruma" laikā tika prezentēts "Latvijas Teātra darbinieku savienības" (LTDS) sadarbībā ar apgādu "Zinātne" izdotais grāmatžurnāls par pēdējo dekādi Latvijas teātra procesos "Contemporary Latvian Theatre. A Decade Bookazine". Grāmatas sastādītāja ir teātra zinātniece Lauma Mellēna-Bartkeviča, izdevumu recenzējuši prominenti Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teātra zinātnieki. Redkolēģijā kopā ar sastādītāju darbojās Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Valda Čakare, teātra zinātnieces Guna Zeltiņa un Ieva Rodiņa.

Grāmatžurnāla mērķauditorija pamatā ir ārzemju teātra pētnieki, kritiķi, producenti un citi teātra procesā iesaistītie. Izdevums sastāv no 13 publikācijām un diviem pielikumiem. Rakstu autori ir gan teātra kritiķi un mācībspēki, gan praktiķi – Zane Radzobe, Valda Čakare, Ieva Rodiņa , Vēsma Lēvalde, Līga Ulberte, Zane Kreicberga, Laine Kristberga, dejas kritiķe Inta Balode, režisore Krista Burāne, dramaturgs Jānis Balodis, kā arī kolēģi no kaimiņvalstīm – teātra pētnieks Edgars Klivis no Lietuvas un kritiķis Mēliss Oidsalu no Igaunijas.

Rakstos aplūkotas tādas tēmas kā sociālpolitiskie procesi skatuves mākslā, izmaiņas teātra telpas izpratnē, digimodernisms, jaunpipenācēji Latvijas teātra veidotāju rindās, teātra izglītība, performances žanrs, laikmetīgās horeogrāfijas attiecības ar teātri, festivāla Homo Novus attīstība Kristas Burānes daiļrades gaismā, klasiskās oriģināldramaturģijas iestudēšanas tradīciju salīdzinājums Latvijā un Lietuvā, laikmetīgā teātra daudzfunkcionalitāte sabiedrībā, lasītājam ir iespēja paviesoties dramaturga radošajā laboratorijā un pielikumā "Režisoru balsis" uzzināt, ko par teātri mainīgu noteikumu laikmetā domā septiņi Latvijas režisori – Elmārs Seņkovs, Regnārs Vaivars, Inga Tropa, Vladislavs Nastavševs, Valters Sīlis, Klāvs Mellis un Alvis Hermanis. Krājuma noslēgumā ievietota pamatinformācija par Latvijā 2020. gadā strādājošiem profesionāliem teātriem, teātra kompānijām un galvenajiem festivāliem.

Rakstus angļu valodā tulkojušas Inta Ivanovska un Laine Kristberga, tekstu rediģējusi Amanda Zaeska, grāmatžurnāla māksliniece ir Ieva Upmace.

Grāmatžurnāla elektroniskā versija tiks ievietota Latvijas Kultūras ministrijas, Latvijas valsts simtgades biroja, LTDS un apgāda "Zinātne" mājaslapās, kā arī teātra procesu vietnē kroders.lv. Ierobežota skaita drukātā tirāža tiks izmantota reprezentācijas nolūkos. Grāmatžurnāla elektronisko versiju ar laiku plānots izvietot arī citos interneta resursos. Interesanti elektronisko izdevumu var saņemt, sazinoties ar "Latvijas Teātra darbinieku savienību".