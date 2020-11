Iznākusi jauna grāmata par improvizācijas teātri 'Improvizē: šeit un tagad'

Izdota pirmā grāmata latviešu valodā par laikmetīgo improvizācijas teātra mākslu – "Improvizē: šeit un tagad". Grāmatas autors ir kanādietis Robs Normens – viena no spilgtākajām šī brīža laikmetīgās improvizācijas žanra zvaigznēm pasaulē, portālu "Delfi" informē grāmatas tulkotājs Jānis Moisejs.

Grāmata "Improvizē: šeit un tagad" piedāvā tehnikas, trikus un noslēpumus, ko izmanto profesionāli aktieri, lai improvizāciju padarītu vienkāršāku, efektīvāku un baudāmāku. Grāmata atklāj vienkāršus instrumentus, kas lasītājam ļaus veiksmīgi manevrēt pat vissatraucošākajās dzīves situācijās.

Improvizācijas teātris ir teātra forma, kurā dialogi un tēli tiek izdomāti turpat uz skatuves, balstoties uz tā brīža apkārtējiem impulsiem, ko var radīt skatītājs (skatītāju ieteikumi) vai improvizatori darbības procesā. Savukārt improvizāciju kā rīku izmanto aktiermeistarībā, kur tiek veidots jauns skatuves materiāls. Improvizācijas teātrī process tiek atklāts uz skatuves skatītāju priekšā. Improvizācijas teātris var būt gan drāma, gan komēdija, taču pārsvarā tas atklājas kā komēdija.

Grāmatas autors ir Robs Normens - pasaulē atzīts improvizators, režisors un pasniedzējs. Viņš ir pasniedzis meistarklases visā pasaulē un ir viens no zināmākajiem Kanādas laikmetīgās improvizācijas žanra meistariem. Pašlaik Robs Normens pasniedz "Big Dog" teātrī un ir leģendārā "The Second City" improvizācijas teātra Garās formas nodaļas vadītājs Toronto.

Improvizācijas teātris kā patstāvīga teātra forma radās 50. gados, kad režisore Viola Spolina izveidoja jaunu teātra mācības kustību. Viņu pielīdzina citiem teātra stila radītājiem kā Konstantīns Staņislavski un Antonēns Arto. Viss aizsākās ar to, ka režisore vēroja bērnus spēlējamies. Sapratusi, ka tā ir vesela izrāde, viņa sāka veidot dažādas spēles un vingrinājumus, kuri bija balstīti uz improvizāciju. Kopā ar savu dēlu Polu Sillu izveidoja Čikāgā jaunu aktiera trupu "Compass Players" un semināra veidā popularizēja jauno kustību. Vēlāk tika izveidota improvizācijas teātra skola "The Second City", kas pastāv joprojām.

Uz grāmatas vāka redzams latviešu teātra lielmeistara Eduarda Smiļģa iedvesmots tēls.

Grāmatas vāka dizainu veidojis Aigars Truhins, izdevuma literārā redaktore ir Elīna Kokareviča. Grāmatas tulkojumu latviešu valodā veicis Jānis Moisejs, improvizācijas teātra aktieris ar 10 gadu pieredzi "Rīgas improvizācijas teātra", "Prieka ministrijas" u.c. sastāvos.