Izstāžu zālē 'Arsenāls' būs dejas izrāde 'Alarm of the White Birds'

Izstādes "Lidija Auza. Glezniecība" noslēgumā ceturtdien, 16. maijā, pulksten 18.00 kultūras un izklaides programmā "Ars Rezumē" Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) izstāžu zāle "Arsenāls" Vecrīgā, Torņa ielā 1, aicina uz dejas izrādi "Alarm of the White Birds", ko radījis mūziķis Artis Gāga, iedvesmojoties no mākslinieces daiļrades, portālu "Delfi" informē LNMM pārstāvji.

Saspēlē ar gleznotājas Lidijas Auzas (1914–1989) darbiem izstādē "Arsenālā" to refleksijas izdejos Latvijas Nacionālās operas un baleta solisti Zigmārs Kirilko un Justīna Teličena, horeogrāfs, dejotājs Leonards Vīksne (Lenijs; "Spēlmaņu nakts 2018" balva kategorijā "Gada kustību mākslinieks"), kā arī NMV Rīgas Horeogrāfijas skolas audzēknes. Izrādē piedalīsies mūziķi Artis Gāga (balss, saksofons, perkusijas), Mārtiņš Gailis (čells), Āris Ozols (ģitāra) un Pēteris Liepiņš (bass).

"Alarm of the White Birds" ("Balto putnu trauksme") ir nosaukums vienam no Lidijas Auzas darbiem. Angļu valodā vārdam "alarm" ir vairākas nozīmes, tostarp trauksme, pamošanās. Šis simboliskais putna sauciens palīdz vienlaikus norimties un atmosties sarežģītajā un pārblīvētajā laikā, kurā dzīvojam, paskatīties pāri laicīgajam un ielūkoties eksistenciālajā, mūžīgajā.

"Lidijas Auzas gleznas mani pārsteidza ar savu enerģiju un iekšējo ritmu," par izrādes ideju stāsta mūziķis Artis Gāga. "Radīju četras impresijas: "Pavasaris", "Stādīju ieviņu", "Balto putnu trauksme" un "Seven Steps to Heaven", kas katra sasaucas ar kādu no izstādē apskatāmajiem darbiem."

Daudzus gadus Lidijas Auzas daiļrades galvenā tēma bijusi balets – īpaši intīmi aizkulišu mirkļi mēģinājumu zālēs un ģērbtuvēs vai gaidot skatuves uznācienu. Jaunradītajā dejas izrādē mirklis pirms uznāciena atdzīvojas, un Lidijas Auzas gleznās ieliktais milzīgais gara spēks īstenojas mūzikā un dejā. Izrādes horeogrāfiju veidojis Zigmārs Kirilko.

Vietu skaits ierobežots. Apmeklētājiem pēc izrādes būs iespēja apskatīt Lidijas Auzas izstādi.