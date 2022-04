Izziņo Valmieras vasaras teātra festivālu; šī gada tēma – brīvdomība

Valmieras vasaras teātra festivāls šogad vēršas plašumā – tas notiks četras dienas no 4. līdz 7. augustam, kā arī vairāki festivāla darbi piedzīvos viesizrādes ārpus Valmieras. Kā "Delfi" informē organizatori, galvenā šī gada festivāla tēma ir brīvdomība.

Kopumā skatītājiem tiks piedāvāti deviņi iestudējumi, no kuriem seši būs jaundarbi, sākot ar izrādēm bērniem un beidzot ar laikmetīgās mākslas, operas un kustību iestudējumiem, bet trīs – iepriekšējo gadu skatītāju iecienītas un arī "Spēlmaņu nakts" balvas ieguvušas izrādes. Festivāla programmu un biļešu tirdzniecību plānots izziņot maijā.

Kā minēts, festivāla fokusā būs Brīvdomības tematika, izceļot brīvības un domāšanas, bet ne tikai, nozīmību šajā smagajā laikā, kad Krievija ik dienas veic kara noziegumus Ukrainā; laikā, kad informācijas telpā notiekošais šķeļ sabiedrību, un iespēja izteikties brīvi un būt brīviem visdažādākajās nozīmēs ir īpaši aktuāla. Šis fenomens izrāžu kontekstā tiks apskatīts kā iespēja būt patstāvīgam savās domās un darbībās, un atraisīt sevī radošo potenciālu.

Festivāla direktors Reinis Suhanovs stāsta: "Mēs dzīvojam laikā, kad tiešsaistē sekojam tam, kā apvienojas nācija, lai cīnītos par iespēju būt brīviem un lemt savu nākotni. Mēs esam situācijā, kad mums skaidri jānostājas brīvības pusē. Valmieras vasaras teātra festivāls centīsies darīt labāko, ko māk - organizēt platformu, kur māksliniekiem un skatītājiem satikties, lai piedzīvotu to, cik daudzveidīga ir pasaule, un kultivētu domāšanas un rīcības ciešo sakarību. Manuprāt, īpaši svarīgi tas ir laikā, kad piedzīvojam ļaunuma maskas atklāšanos un varoņu dzimšanu."

Viens no festivāla lielākajiem notikumiem būs lielformāta koncerts Valmieras estrādē ar pūtēju orķestra "Rīga" un vairāku simtu koristu piedalīšanos, kas aktualizēs pirms gadiem divdesmit – trīsdesmit radīto alternatīvo un nekomerciālo mūziku. Sešu mūsdienu komponistu – Jēkaba Nīmaņa, Emīla Zilberta, Platona Buravicka, Sabīnes Ķezberes, Oskara Herliņa un Edgara Mākena - aranžijās kopkora un pūtēju orķestra izpildījumā izskanēs teju 20 Latvijas pagrīdes mūzikas pārstāvju darbi, piemēram, "Pest of a Child", "Hospitāļu iela", "Trobels", "Non Skid", "Bērnības milicija" un vēl daudzu citu skaņdarbi.

Šogad vairāki festivāla iestudējumi dosies arī tūrē pa Latviju, skatītājiem piedāvājot divus festivāla ietvaros tapušos darbus – jaundarbs "Hamoka komūna" Sabīnes Ozoliņas režijā maijā un jūnijā viesosies Valmieras novada pašvaldībās, bet izrādi par futbolu "Uzvara ir mirklis" pēc festivāla varēs noskatīties arī Rīgā, Liepājā un Gulbenē.

Valmieras vasaras teātra festivālu Valmieras teātris sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un atbalstītājiem rīko jau septīto gadu. Vairāk "valmierasfestivals.lv".

Šī gada festivāla vizuālās identitātes autors ir Aleksandrs Breže.