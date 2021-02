Jaunā māksliniece Keita Marija Bloma piedalās starptautiskā baletdejotāju konkursā

Jaunā latviešu baletdejotāja Keita Marija Bloma piedalās starptautiskā baletdejotāju konkursā"The Prix de Lausanne" Lozannā, Šveicē. Tas no 31. janvāra līdz 6. februārim notiek jau 49. reizi. Šogad starptautiskais baleta konkurss jaunajiem izpildītājiem norisinās tiešsaistē.

"The Prix de Lausanne" ir viens no senākajiem un prestižākajiem baleta konkursiem pasaulē, kurā piedalās talantīgākie dalībnieki no visas pasaules – Francijas, Austrālijas, Dienvidkorejas, ASV, Ķīnas, Vācijas, Zviedrijas, Brazīlijas, Japānas un citām valstīm. Konkursa mērķis ir atklāt, popularizēt un atbalstīt izcilākos jaunos baletdejotājus.

Konkursa žūrija vērtē jauno dejotāju individualitāti, mākslinieciskumu, koordināciju, tehniku, fiziskās dotības, fokusējoties uz dejotāja potenciālu būt par profesionālu baletdejotāju. Galvenā balva ir iespēja saņemt stipendiju vienu gadu mācīties un savas profesionālās prasmes pilnveidot kādā no pasaules labākajām baleta skolām.

Iespēju piedalīties un pārstāvēt Latviju prestižajā "The Prix de Lausanne" saņēma arī Keita Marija Bloma, PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolas pirmā kursa audzēkne, izturot žūrijas atlasi 399 pretendentu konkurencē un kļūstot par vienu no 78 konkursa dalībniekiem. Konkursā dalībnieki piedalās ar izpildītām un video formātā iesūtītām klasiskās un laikmetīgās dejas variācijām.

Tik neparastā un sarežģītā laikā sagatavoties dalībai konkursā Keitai Marijai Blomai palīdzēja un atbalstu sniedza Rīgas Baleta skolas klasiskās dejas pedagoģe Ludmila Vikanova un horeogrāfe, baleta māksliniece Milana Komarova.

Konkursa norisei un dalībnieku sniegumam līdzi var sekot prixdelausanne.org oficiālajā tīmekļvietnē un sociālajos tīklos.