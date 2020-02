Jaunu teātra apvienību izveido arī Viesturs Meikšāns un Monika Pormale

2020. gada pavasarī sāks darboties vēl viena jauna latviešu teātra apvienība "Freshfreshfr". Tās veidotāji ir Latvijas teātra profesionāļi – režisors Viesturs Meikšāns un scenogrāfe Monika Pormale.

Kā portālam "Delfi" pavēstīja Viesturs Meikšāns, apvienība darbosies vizuālā teātra lauciņā, koncentrēsies uz mūzikā balstītu teātri, kā arī darbosies starptautiskā mērogā un ne tikai.

"Freshfreshfr" darbosies bez piesaistes noteiktai teātra telpai un aktieru trupa tiks uzaicināta uz katru projektu atsevišķi.

Teātra apvienība strādās vizuālā teātra estētikā, kurā izteiksmes līdzeklis ir spēcīga un jēgpilna vizualitāte un vēstījums var tikt nodots bez izrunāta vārda. Monika Pormale kā viena no Eiropas vadošajām scenogrāfēm ir ļoti būtiska "Freshfreshfr" vizuālās estētikas veidotāja. Apvienības darbībā uzsvars tiks likts arī uz mūzikas teātra žanru. Tas tiek izprasts kā starpdisciplinārs žanrs, kurā izrādes dramaturģiju nosaka spēcīgs muzikālais materiāls, kas rasts gan klasiskajā, gan laikmetīgajā mūzikā. Tādējādi mūzikai kopumā ir izšķiroša nozīme "Freshfreshfr" estētikā. Apvienība sadarbojas ar jauno mūzikas teātra dramaturgu Evartu Melnalksni, kurš pieredzi šajā jomā guvis studijās Vācijā, darbojoties Štutgartes, Berlīnes un Hamburgas operās, kā arī Rūras trienālē. Apvienības darbības mērķis ir paplašināt izpratni par mūzikas teātra iespējām un veidot spilgtas interpretācijas.

"Mēs nonācām pie domas, ka ir svarīgi strādāt konkrētos estētiskos rāmjos. Šī būs atvērta platforma, kurā var piedalīties citi mākslinieki, bet vienojošie faktori ir mūzika un spēcīga vizualitāte. Mēs strādāsim kopā arī ar dažādiem Eiropas māksliniekiem, festivāliem un nevalstiskām teātru organizācijām," skaidro režisors Viesturs Meikšāns.

Starp "Freshfreshfr" nākotnes projektiem būs "Ārprāts un civilizācija" pēc Mišela Fuko darba motīviem, Arnolda Šēnberga opera "Mozus un Arons", projekts "Marx + Mozart". Plānoti starptautisku komponistu radīti mūzikas teātra projekti ar nosaukumiem "The Last Boyband", "The Art of Silence: Dramatic/Cinematic", "Everything Must Go". Īpašs veltījums Nobela laureāta Pola Krugmana darbam "Ekonomika un sabiedrība" būs izrāde ar nosaukumu "Die bunte Vögel". Savukārt kailums mūzikā tiks reflektēts darbā "Freikörperkultur".

Informācija par apvienības "Freshfreshfr" izrāžu datumiem sekos drīzumā.

Atgādinām, ka šajā sezonā sevi pieteikusi arī režisora Elmāra Seņkova veidotā teātra apvienība "Esarte", bet bijuši Jaunā Rīgas teātra aktieri izveidojuši savu – "Willa teātri".

Viesturs Meikšāns kā režisors debitēja 2007. gadā. Viņš iestudējis izrādes Valmieras, Dailes, Liepājas un citos teātros. Par izrādi "Plūdi un saulgrieži Straumēnu skaņās" Valmieras teātrī 2009/2010. gada sezonā saņēmis "Spēlmaņu nakts" balvu kategorijā "Gada režisors". Viens no spilgtākajiem aizvadītās sezonas teātra notikumiem bija Meikšāna iestudētā Žana Ženē luga "Kalpones" Dailes teātrī, kas kopumā "Spēlmaņu nakts" balvām saņēma piecas nominācijas, tai skaitā kategorijā "Gada mazās formas izrāde".

Monika Pormale ir starptautiski novērtēta latviešu scenogrāfe, kura Eiropā tika pamanīta darbojoties kopā ar režisoru Alvi Hermani. Viņa veidojusi scenogrāfijas iestudējumiem Frankfurtes teātrī, Rūras triennālē, Maskavas Nāciju teātrī, Ķelnes teātrī, Vīnes "Burgtheater", Minhenes kamerteātrī un daudz kur citur. Tāpat Pormale vairākkārt bijusi nominēta un saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvas. Viņa tika arī atzīta par aizvadītās sezonas labāko scenogrāfi par darbu izrādei "Pūt, vējiņi!" Latvijas Nacionālajā teātrī.