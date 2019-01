'Jorikā' top interaktīva izrāde bērniem 'Spokuskopija'

Iedvesmojoties no reāliem spoku stāstiem, Rēzeknes teātrī "Joriks" tapusi interaktīva izrāde bērniem "Spokuskopija", kas pirmizrādi piedzīvos 5. februārī pulksten 18.00, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Elīna Zujāne.

Režisors Edgars Niklasons uzsver, ka izrāde būs vizuāli krāšņa un atklās tādu sen aizmirstu ierīci kā kodoskops. "Visas radošās komandas vārdā pateicos tiem cilvēkiem, kas vēlējās dalīties pieredzē un iesūtīja savus spoku stāstus. Bijām pārsteigti, cik daudzi no mums ir saskārušies ar paranormālām parādībām. Izrādē mūsu spoki nav tipiski, vispārzināmos priekšstatos balstīti tēli, bet gan "autorspoki", kas atspoguļo bērnu emocijas viņiem atpazīstamās dzīves situācijās," atklāj Niklasons.

Kuram gan no mums nav nācies dzirdēt kādu spoku stāstu. Tā runā, ka lieli un mazi spoki dzīvo tepat līdzās. Viņi mēdz parādīties šķietami visnepiemērotākajos brīžos, it sevišķi vēlos vakaros, kad gaisma istabā ir izslēgta. Tie klauvē pie loga, šļūkā pa grīdu vectēva čībās, lidina pa gaisu krāsainos zīmuļus, pielipina pie griestiem picas šķēli un visādi citādi cenšas mūs izjokot. Pastāv uzskats, ka no spokiem ir jābaidās, bet varbūt tā nemaz nav?

Iestudējuma radošajā komandā piedalās režisors Edgars Niklasons, dramaturģe Sandija Santa, scenogrāfe Evita Bēta. Mūzikas autors ir Kaspars Niklasons, izrādē spēlē Anastastija Rekuta – Džordževiča un Artūrs Putniņš.

Izrāde latviešu valodā. Ieteicamais vecums 6+.

Biļetes var iegādāties Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama kasē (Atbrīvošanas alejā 97), "Biļešu paradīzea" tirdzniecības vietās un internetā.

Lai pieteiktu bērnu un skolēnu grupas izrādes apmeklējumiem, zvanīt pa tālruni 64622182.