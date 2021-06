JRT atsāks uzņemt apmeklētājus ar pirmizrādi - Gata Šmita jauniestudējumu 'Krizantēmas'

Pēc deviņu mēnešu pārtraukuma Jaunais Rīgas teātris (JRT) vērs durvis skatītājiem, piedāvājot iepriekšējo sezonu izrādes un jauniestudējumus. JRT apmeklētājus atsāks uzņemt ar pirmizrādi – Gata Šmita iestudējumu "Krizantēmas", kas notiks 9. jūlijā JRT Lielajā zālē.

Pēdējo reizi Jaunā Rīgas teātra (JRT) telpās Miera ielā 58a izrāde tika spēlēta 2020. gada 8. novembrī. Ar Covid-19 saistīto ierobežojumu dēļ deviņus mēnešus izrādes klātienē nenotika, bet darbs pie jauniestudējumu tapšanas turpinājās. Jau jūlijā JRT skaitītājiem būs iespēja atgriezties JRT Lielajā un Mazajā zālē.

Gata Šmita jaunais iestudējums "Krizantēmas" ir balstīts Barbaras Pimas romānā "Same Tame Gazelle". Romāns publicēts 1950. gadā un ir atzīts par vienu no britu 20. gadsimta rakstniecības augstākajiem sasniegumiem. Stāsts par divām neprecētām māsām, kuras dzīvo nelielā provinces ciematā un katra savā veidā ir apsēstas ar vietējo garīdzniecību. It kā nenozīmīgi ikdienas dzīves notikumi kādā Anglijas ciematā autores redzējumā iegūst episkus apmērus un stāsta par dzīves aizkustinošo un neparedzamo dabu. Izrādes scenogrāfs - Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece - Keita. Lomās: Sandra Kļaviņa, Baiba Broka, Elita Kļaviņa, Andris Keišs, Jana Čivžele, Jānis Skutelis, Regīna Razuma, Gundars Āboliņš, Dāvids Pētersons.

Jūlijā JRT piedāvās izrādes arī no iepriekšējām sezonām – "Dieviņš pillā", "Ziedonis un Visums", "Dukši" un "Latviešu mīlestība".

Kā "Delfi" informē JRT pārstāve Inga Liepiņa, vasaras laikā plānots skatītājiem piedāvāt vēl divus jauniestudējums. Uldis Tīrons gatavo izrādi "Klāvas tantes skūpsts" pēc Venedikta Jerofejeva poēmas "Maskava - Gailīši" motīviem. Savukārt augustā pirmizrāde iecerēta Pētera Krilova izrādei "Dublinieši Miera ielā", kas tapusi pēc īru rakstnieka Džeimsa Džoisa stāstu krājuma "Dublinieši". Par jauniestudējumu pirmizrāžu datumiem informācija vēl sekos.

Visas izrādes jūlijā tiek organizētas ar atvieglotiem drošības pasākumiem – tās var apmeklēt tikai vakcinēti un/vai Covid-19 pārslimojuši skatītāji, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu.