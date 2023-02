JRT gaidāma pirmizrāde 'Gogolis. Nature morte' ar Čulpanu Hamatovu

Februāra beigās Jaunajā Rīgas teātrī gaidāma pirmizrāde Ulda Tīrona veidotam iestudējumam "Gogolis. Nature morte" pēc Nikolaja Gogoļa stāsta "Veclaiku muižnieki". Vienā no galvenajām lomām šajā izrādē būs redzama krievu aktrise Čulpana Hamatova.

Iestudējumā piedalīsies arī Jaunā Rīgas teātra (JRT) aktieri Gundars Āboliņš un Kaspars Znotiņš.

Kā atgādina JRT pārstāve Inga Liepiņa, šis ir pirmais jauniestudējums jaunajā gadā un arī pēdējais šajā sezonā. Kā ziņots iepriekš, saistībā ar JRT mājvietas Lāčplēša ielā 25 pārbūves termiņa pārcelšanu, mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis un viss JRT kolektīvs paziņojis, ka jaunas pirmizrādes pagaidu telpās Tabakas fabrikā netiks rādītas, iekams teātris neatgriezīsies savās mājās, vēsturiskajā JRT ēkā.

Tīrons izrādi "Gogolis. Nature morte" veido kā lugas "Veclaiku muižnieki" mēģinājumu, kurā aktieri iejūtas Gogoļa varoņu pieticīgajā ikdienā. Nikolaja Gogoļa stāstā divi veci, mīļi cilvēki to vien dara, kā ēd, guļ un uzņem viesus. "Tomēr laimīgā un šķietami nebeidzamā nomaļās sadzīves idille slēpj sava sabrukuma draudus un sastingušais klusums vasaras dienvidū izraisa šausmas. Mīlošā pieķeršanās, kas valda starp abiem vecajiem ļaudīm, cīņā ar laiku izrādās stiprāks bruņojums nekā pārejošas kaislības un tukšas idejas – pat tad, ja mierpilnā sendienu idille ir vien rakstnieka pusnomoda sapnis," raksta izrādes veidotāji.

Izrādes dramaturģiju, režiju un scenogrāfiju veido Uldis Tīrons (iepriekš JRT iestudējis izrādes "Klāvas tantes skūpsts", "Pēdējā Ļeņina eglīte", "Apmānītā", "Mielasts"). Par jaunās izrādes ieceri viņš stāsta: "Kad mēs jau mēģinājām Gogoli, es ieraudzīju fotogrāfiju, kas man joprojām ir acu priekšā. Uz tās redzama krievu raķetes sagrauta māja Ukrainā. Bloku mājai nobrukusi ārsiena, atsedzot kāda dzīvokļa virtuvi. Virtuvē ir dzelteni skapīši, televizors, mikroviļņu krāsniņa, ledusskapis, divi krēsli un galds. Uz galda ir šķīvis ar āboliem."

Stāsta tulkotājs un viens no izrādes aktieriem Gundars Āboliņš dalās: "Izrādījās, ka iztulkot no jauna šo šķietami vienkāršo Gogoļa stāstu bija krietni grūtāk, nekā iesākumā likās. "Veclaiku muižnieki" šķita vien sentimentāla pasaciņa par to, ka visam skaistajam ir lemts reiz aiziet nebūtībā, mums pašiem piepalīdzot… Tie vecie, labie laiki, kad vēl "kliņģerlietiņš" lija… Kliņģeriem, pīrāgiem, sālītām sēnītēm, kaltētām zivtiņām, dažnedažādiem marinējumiem un citiem Gogoļa dzimtās puses Mazkrievijas gardumiem šajā stāstā ir lielāka nozīme nekā vien saimnieces meistarības cildinājumam. Te patrāpās arī tādas ēdmaņas, šnapsti un uzlējumi, ko mūsdienu latviešu valodā nemaz nav tik viegli aprakstīt! Šajā, tāpat kā citos Gogoļa agrīnajos darbos, ir daudz "ukrainismu" un "nepareizību", ko paši krievu izdevēji un redaktori laika gaitā ar katru jaunu izdevumu ir "uzlabojuši". Palasot pirmos izdevumus, kā arī Gogoļa dzīves un daiļrades pētnieku darbus, atklājas, ka Mikola Vasiļjevičs ir rakstījis "nepareizi" - nepietiekami krieviski!.. Taču nepareiza, mūsdienu izpratnē, izrādās, ir arī visa šā stāsta galveno varoņu dzīve! Un tā ir tik skaista savā "nepareizajā" mierā un harmonijā!"

Šī būs otrā JRT izrāde, kurā spēlē no Krievijas uz Latviju pārcēlusies aktrise Čulpana Hamatova. Kā vēstīts iepriekš, šī būs pirmā izrāde, kurā Hamatova spēlēs latviešu valodā.

Alvja Hermaņa izrāde "Post Scriptum" ar Čulpanu Hamatovu vienīgajā lomā ir JRT repertuārā kopš 2022. gada 15. jūnija.

Izrādes radošajā komandā ir kostīmu māksliniece Kristīne Jurjāne, horeogrāfe Anna Abalihina un komponists Jēkabs Nīmanis. Pirmizrāde notiks 2023. gada 28. februārī JRT Mazajā zālē.

Biļetes uz tuvākajām izrādēm 1., 2., 3., 4., 30. un 31. martā, un 1. un 2. aprīlī ir izpārdotas. Biļetes uz izrādēm maijā un jūnijā būs pieejamas marta sākumā "Biļešu paradīzes" kasēs.