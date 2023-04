Jūlijā Rīgā notiks diasporas teātru festivāls 'Dāvana Latvijai'

Latviešu Kultūras centrs Birmingemā (LKCB) sadarbībā ar Pasaules latviešu amatieru teātru savienību (PLATS) un Ziemeļrīgas Kultūras apvienību ir sagatavojis diasporas teātru festivālu "Dāvana Latvijai", kas notiks Dziesmu un deju svētku laikā, "Delfi" informē Dace Čaklā, LKCB projektu koordinatore.

Festivāls norisināsies 1. jūlijā Rīgā, Kultūras pilī "Ziemeļblāzma". Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja noskatīties četras 2022. gadā diasporas teātru saietā "PLATS solis" Stokholmā godalgotās, atzinību guvušās un ekspertu augsti novērtētās latviešu izrādes, kas tapušas Dānijā, Īrijā, Norvēģijā un Lielbritānijā. Izrāžu pamatā ir latviešu un Latvijā dzīvojošu autoru dramaturģija, kas iestudēta diasporas teātros; uz skatuves spēlēs diasporas amatierteātru aktieri.

LKCB izvēlējās festivāla dalībniekus no izrādēm, kas tika rādītas Diasporas teātru saietā "PLATS solis" 2022. gada oktobrī Stokholmā. Visas izrādes ir redzējusi, vērtējusi un analizējusi ekspertu žūrija – režisore Māra Ķimele, režisore Laura Groza, teātra kritiķis Atis Rozentāls un multimākslinieks Dzintars Krūmiņš. Diasporas teātru festivālā "Dāvana Latvijai" skatītājiem tiek piedāvāti "PLATS solis" "Grand Prix" ieguvēji "Miglas pilnas acis" (režisore Liāra Ozola) no Norvēģijas, Sudraba balvas ieguvēji "Čir, čir!" (režisors Ingmārs Čaklais) no Lielbritānijas, Bronzas balvas ieguvēji "Miglā iesprostotie" (režisore Sandra Bondarevska) no Īrijas, kā arī LKCB izvēlētā "Edas zvaigžņu stunda" (režisore Inese Legzdiņa ) no Dānijas.



LKCB vadītājs un festivāla mākslinieciskais vadītājs Ingmārs Čaklais uzsver, ka "festivāla organizatori, dalībnieki un sadarbības partneri šo dāvanu gatavojuši ar lielu rūpību un ir pateicīgi par iespēju teātriem būt Rīgā, kad šeit pulcējas latvieši ne tikai no daudzām pasaules valstīm, bet arī no visiem Latvijas novadiem. Tā ir mūsu diasporas latviešu teātru dāvana Latvijai!"

"Es ļoti ceru, ka "Dāvana Latvijai" nav tikai šīs vienas reizes pasākums," saka PLATS valdes priekšsēde Sandra Bondarevska. "Paldies Latviešu Kultūras centram Birmingemā un Ziemeļrīgas Kultūras apvienībai, kas ir izrādījuši iniciatīvu un uzņēmušies to rīkot. Savā organizācijā esam pārsprieduši, ka ar laiku diasporas teātru festivālam jāaug un tā rīkošanu uzņemtos PLATS. Es turu īkšķus, lai šī pirmā dāvana izdotos un lai mēs vēl ilgi varētu dāvināt Latvijai savu veikumu un spēles prieku."

Foto: Foto: Ance Kazāka. Izrāde “Čir, čir!”

Diasporas teātru festivāls "Dāvana Latvijai" norisināsies vienas dienas garumā. Biļetes uz izrādēm var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs (pieejamas gan festivāla biļetes visu izrāžu apmeklēšanai, gan biļetes uz konkrētām festivāla izrādēm).

Latviešu Kultūras centrs Birmingemā ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas saglabā, uztur, attīsta un veicina latviešu kultūru Lielbritānijā un pasaulē.

Pasaules latviešu amatieru teātru savienību (PLATS) ir 2021. gada 16. janvārī dibināta bezpeļņas organizācija, kas šobrīd apvieno 20 diasporas latviešu teātru kopas no trīs kontinentiem un 10 dažādām valstīm – ASV, Austrālijas, Dānijas, Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Somijas, Šveices un Zviedrijas. PLATS dalībnieki ir ārvalstīs mītošie teātru profesionāļi, kuriem rūp Latvijas tēla spodrināšana un latviešu teātra mākslas attīstība ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. PLATS misija ir nodrošināt ciešu saikni starp latviešu amatierteātriem pasaulē.