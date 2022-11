Programmas "Kino un balets" noslēdzošajā seansā "Pirms priekškara" 20. novembrī pulksten 16 Latvijas Nacionālās operas Jaunajā zālē notiks piecu īsfilmu pirmizrādes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisori Katrīna Neiburga, Ineta Sipunova, Juris Pakalniņš, Uģis Olte un Ivars Zviedris radījuši Latvijas Nacionālā baleta simtgadei veltītas īsfilmas. Piecās vizuālās ainavās ietērpts gan baleta krāšņums, gan ikdiena – īpašu uzmanību pievēršot baleta mākslinieka ķermenim un psiholoģiskajai pasaulei.

Māksliniece Katrīna Neiburga veidojusi filmu "Pleci uz leju, gūžas uz augšu". Ideja īsfilmai radās atklātas sarunas laikā ar baletdejotāju Annu Lauderi, kura kādā patīkamā vasaras vakarā Miķeļtornī režisorei atklāja, ka, skatoties uz sevi spogulī, nekad neesot bijusi apmierināta ar to, ko redz. Režisore skatījās uz vienu no skaistākajiem un graciozākajiem cilvēkiem, ko pazīst, bet izrādījās, ka baletdejotāja profesija liek sevi pamatīgi apšaubīt un spēcīgi kritizēt visu mūžu. Ķermenis un balets, sapnis un murgs ir ļoti interesanta tēma šajā ķermeņa pozitīvisma (Body positivity) laikmetā.

Programmā iekļauta arī režisores Inetas Sipunovas veidotā īsfilma "Balets. Enerģijas un nezūdamības likums". "Kas rodas, skatītāja acu skatienam saskaroties ar dejotāju kustību skatuves telpā?" šādu jautājumu uzdod filmas veidotāja.

Fizika apskata jautājumu par enerģijas nezūdamību. Enerģija nezūd un nerodas no jauna, tā tikai pārvēršas no viena enerģijas veida citā vai pāriet no viena ķermeņa uz citu. Informatīvi emocionālais lādiņš, ko ģenerē mūzika un izrādei piešķirtā saturiski emocionālā noskaņa, pāriet uz skatītāju. Arī skatītājs atnāk ar savu lādiņu – un notiek apmaiņa. Tas ir mūžīgais aplis, kas liek skatītājam atgriezties vēl un vēl, lai saskartos ar šo apmaiņu. Un tā jau vairāk nekā piecsimt gadu pasaulē un nu jau veselu simtgadi Latvijā.

Filmu "Aiz" veidojis režisors Juris Pakalniņš un tā vēsta par to, kas notiek AIZ "Gulbju ezera".

Savukārt režisors Ivars Zviedris radījis īsfilmu "Aiz priekškara". "Pirms krīt priekškars, baletdejotāju nervi un muskuļi tiek smalki noskaņoti dejai – kā mūzikas instruments. Dejotāju domas savienojas ar ķermeni, lai izdzīvotu 20. gadsimta baleta dižgara Vāclava Ņižinska likteņstāstu. Jūlija Brauere šo stāstu pārdzīvo īpaši," raksta filmas veidotāji.

Savukārt režisors Uģis Olte ir radījis filmu "Aust". Filma veidota kā sirreāla, tēlaina kino glezna, kas Latvijas vasaras pilnbrieda ainavā izspēlē mūžīgo gaismas un tumsas mijas ciklu, izmantojot Latvijas Nacionālā baleta dejotājus un Elzas Leimanes radīto horeogrāfiju kā galvenos izteiksmes līdzekļus. Filmā nav dialogu, viss vēstījums veidots tikai ar vizuāliem un muzikālās stāstniecības paņēmieniem.

Biļetes uz seansu "Pirms priekškara" var iegādāties LNOB kasēs un internetā.

Jau ziņots, ka Latvijas Nacionālā baleta simtgades kulminācija būs 1. decembrī, kad uz Lielās skatuves notiks spožs Galā koncerts. Līdz 27. novembrim Latvijas Fotogrāfijas muzejā skatāma baleta simtgadei veltīta izstāde. Novembra nogalē iznāks Latvijas Nacionālā baleta simtgadei veltīta grāmata "Gadsimts vai viens mirklis?"