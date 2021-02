Kirils Serebreņņikovs atbrīvots no darba Gogoļa centrā

Starptautiski pazīstamais krievu režisors Kirils Serebreņņikovs atbrīvots no Gogoļa centra mākslinieciskā vadītāja amata, vēsta "Moscow Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pēc pašreizējās informācijas nav zināms, kas notiks ar teātra trupu un tās repertuāru.

Režisora līdzšinējais līgums ir spēkā līdz šā gada 28. februārim. Taču tas netikšot pagarināts. Par šādu lēmumu – nepagarināt līgumu ar Serebreņņikovu – Maskavas pilsētas kultūras departaments paziņoja trešdien, 3. februārī.

Tiesa, vēl tikai dienu iepriekš, Gogoļa centra astotajā jubilejā Serebreņņikovs ieskicēja 2021. gada plānus, paredzot ne tikai teātra iestudējumus, bet arī citus māksliniecisku projektus.

Serebreņņikovs par Gogoļa teātra vadītāju tika iecelts 2012. gadā, divus gadus vēlāk tas no jauna vēra durvis skatītājiem kā Gogoļa centrs. Šo gadu laikā, tas no neliela teātra kļuvis par starptautiska mēroga kultūras institūciju. Tā inovatīvie un avangardiskie iestudējumi tad nesuši dažāda mēroga balvas un tas joprojām ir viens no populārākajiem un visaugstāk novērtētajiem Maskavas teātriem, raksta "Moscow Times".

2017. gadā Serebreņņikovs tika apsūdzēts par 133 miljonus rubļu (aptuveni 1,8 miljonus eiro) piesavināšanos, kas no valsts līdzekļiem bija piešķirti vienam no Maskavas Gogoļa centra teātra projektiem. Tā paša gada augustā viņam tika piespriests mājas arests.

Serebreņņikovs, tāpat kā pārējie apsūdzētie, izvirzītās apsūdzības noraidīja un uzskatīja, ka tās ir politiski motivētas, jo teātris atklāti kritizējis prezidenta Vladimira Putina režīma politiku, arī 2014. gadā īstenoto Ukrainai piederošās Krimas pussalas aneksiju. Par režisora nevainību iestājās gan viņa kolēģi Krievija, gan Eiropas kinoakadēmijas locekļi un daudzi starptautiski pazīstami kino un teātra profesionāļi.

2019. gada aprīlī Serebreņņikovu no mājas aresta atbrīvoja, taču viņam tika liegts izbraukt no valsts.

2020. gada vasarā režisors līdz ar vēl diviem apsūdzētajiem tika atzīts par vainīgu krāpniecībā īpaši lielā apmērā. Viņam tika piespriesta brīvības atņemšana nosacīti uz trīs gadiem, kā arī 800 tūkstošu rubļu (apmēram 10 000 eiro) liels naudassods.