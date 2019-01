Vairākkārt ar "Spēlmaņu nakts" balvām godalgotais teātra mūzikas komponists Jēkabs Nīmanis debitēs kā režisors, Latvijas Nacionālā teātra LMT Jaunajā zālē iestudējot muzikālu izrādi "Ceļojums uz ziemeļiem". Pirmizrāde plānota 5. februārī, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Lai izlauztos no ikdienas vienmuļības, mietpilsonības, sīkumanības, ir jādodas ceļā, uzskata izrādes veidotājs. Šoreiz ceļš būs kopā ar diviem Kārļiem – Skalbi un Vērdiņu - uz Ziemeļiem. Tīrs aktieru muzicēšanas "teātris", kuru faktūrā iekomponēs komponists Jēkabs Nīmanis, būdams izrādes autors, un mākslinieks Krišs Salmanis.

"Esam radījuši izrādi kā sapītu bizi, kurā iepīts Kārļa Skalbes stāsts, Jēkaba Nīmaņa mūzika un mani dialogi. Mums bieži nākas aizdomāties vai cilvēks, kas ir mākslā, cilvēks, kas iet politikā, vai cilvēks, kas vienkārši strādā un audzina savus bērnus, vai tas notiek ideālisma vārdā vai kādu pragmatisku apsvērumu dēļ? Mēs mēģinām arī noformulēt, kā mūsdienās veidojas attiecības starp indivīdu un masu." – stāsta izrādes dialogu un dziesmu tekstu autors Kārlis Vērdiņš.

Izrādes autors Jēkabs Nīmanis skaidro: "Mūzika teātrī patiesībā ir svešķermenis, bet teātra burvība un skaistums ir tas, ka mēs ļaujamies provokācijai, mēs gribam, lai mūs pakļauj, un mūzika ir brīnišķīgs līdzeklis, tāpēc mēs to iemānām teātrī. Šai iemānīšanai ir tik senas tradīcijas un tas jau ir tik ļoti pieņemts, ka cilvēkiem laikam vairs nešķiet svešķermenis. Mans kā teātra komponista uzdevums ir nezaudēt šo apmānu, šo ilūziju, ka mūzika tur totāli neiederas, ka tā ir pašpietiekama un var pastāvēt arī bez visa tā, ko jūs redzat un dzirdat uz skatuves, neskaitot mūziku. Ja man izdodas apmānīt, ja skatītājs gūst attaisnojumu, tad mans darbs jau ir lielā mērā izdevies."

Izrādē piedalās aktieri Madara Botmane, Gundars Grasbergs un Uldis Siliņš.

"Ceļojums uz ziemeļiem" būs trešā no Nacionālā teātra LMT Jaunās zāles četru izrāžu cikla, kas konceptuāli veidos visas sezonas jauniestudējumu repertuāru šajā kamerspēles un drosmīgiem eksperimentiem domātajā zālē. Katrā no šī cikla izrādēm dominēs viens no teātra izteiksmes līdzekļiem – vizuālie līdzekļi, kustība, skaņa vai vārds. Šajā izrādē, skanot Jēkaba Nīmaņa mūzikai, tā ir skaņa. Cikla pirmajā uzvedumā – "Antiņš. Zelts. Kalns" īpašs uzsvars bija uz vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem – scenogrāfiju, kostīmiem un grimu, ko izceļ gaismu partitūra un trāpīgi papildina video projekcijas. Otrajā izrādē "Visas manas vājības ir tavas lūpas" dominē kustība un deja, savukārt Toma Treiņa iestudējumā "Latvieši" vadošais būs teksts.