'Kvadrifrons' radījis izrādi 'Fake News!' par medijpratību Latvijā

Piektdien, 15. novembrī, Rīgas cirkā pirmizrādi piedzīvos teātra trupas "Kvadrifrons" izrāde "Fake News!", kas radīta, veicot padziļinātu analīzi par viltus ziņu jēdzienu un ietekmi Latvijā, portālu "Delfi" informē apvienības pārstāvji.

Puspatiesības, foto manipulācijas, propaganda, influenceru slēptas reklāmas, sazvērestības teorijas un viltus ziņas, kas imitē īstās ziņas, kļuvušas par mūsu kopīgās informācijas telpas sastāvdaļu. "Pagājušā gada beigās internetā parādījās ziņa, ka Latvijā viltus ziņas no patiesām nespējot atšķirt 43% iedzīvotāju. Viens no iemesliem izrādes veidošanai sākotnēji bija gluži savtīga vēlme paurķēties sevī, lai saprastu, cik tad īsti manipulējams esmu es pats. Cilvēki visu laiku ražo stāstus. Vislabāko un pārliecinošāko stāstu stāstītāji iegūst naudu, slavu un citus labumus. Mūsdienās, kad stāstīšanas platformas ir kļuvušas daudz pieejamākas, tā sāk kļūt par problēmu – ir pazudis orientieris," interesi iestudēt izrādi skaidro režisors Klāvs Mellis.

Izrādes radošā komanda kopā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veica padziļinātu analīzi, un savāktie materiāli tiks izmantoti izrādē, reflektējot par to, cik savā ziņā līdzīgi darbojas manipulācija mākslā ar manipulāciju politikā vai citās jomās.

"Kas izlemj, kas ir patiesība, kā to konstruē un ar to manipulē? Kādiem nolūkiem tas tiek darīts un kā ar to tiek panākti konkrēti - biznesa, politikas vai attiecību mērķi? Patiesība ir cieši saistīta ar varu, jo tā rada jēgu cilvēku darbībai. Tādējādi dažādi vēstījumi – mīti, baumas viltus ziņas medijos - spēj izraisīt konkrētas sekas realitātē, pat ja tās ir safabricētas," tēmas aktualitāti uzsver "Fake News!" dramaturgs Evarts Melnalksnis.

Lai kopīgi pārrunātu izrādi un medijpratības tēmu Latvijā, tiks rīkoti trīs bezmaksas notikumi:

31. oktobrī LKA zālē norisināsies zinātniska plenārsēde veltīta mākslas un pētniecības attiecībām. Tajā ar referātu piedalīsies LKA pētnieces un trupas "Kvadrifrons" dalībnieki.

5. novembrī Rīgas cirkā notiks pirms-izrādes diskusija "Māņi galvās un uz skatuves", kurā piedalīsies izrādes veidotāji un jomas eksperti.

15. decembrī Rīgas cirkā notiks pēc-izrādes diskusija "Politiskā dimensija laikmetīgajā teātrī".

Radošajā komandā darbojas režisors Klāvs Mellis, koncepcijas autors un dramaturgs Evarts Melnalksnis, aktieri: Reinis Boters, Arīna Buboviča, Andris Kaļiņins un Ance Strazda. Skatuves risinājums: Klāvs Mellis, Kārlis Tone un Inese Tone, skaniskais risinājums: Jēkabs Nīmanis, gaismu mākslinieks: Jānis Sniķers, producentes: Sandra Lapkovska un Ieva Mediņa.

Biļetes iegādājamas "Kvadrifrona" mājaslapā.