Latvijas ekspozīcija Prāgas kvadriennālē saņem balvu par labāko kuratoru koncepciju

Otrdienas, 11. jūnija, vakarā tika sadalītas Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāles balvas, un Latvijas ekspozīcija "Z R w h d Z" apbalvota par labāko kuratoru koncepciju, portālu "Delfi" informē Latvijas Jaunā teātra institūta vadītāja Gundega Laiviņa.

Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāles balvas piešķīra starptautiska žūrija 11 cilvēku sastāvā. Latvijas ekspozīcija "Z R w h d Z" saņēma apbalvojumu kategorijā "Labākā kuratoru koncepcija". Žūrijas pārstāve, Viktorijas un Alberta muzeja Teātra nodaļas vadītāja Keita Beilija lēmumu pamatoja šādi: "Šis tīrais un elegantais darbs izcili īsteno kuratoriālo vīziju, pārvēršot klasiskās operas motīvu laikmetīgā laika, telpas un mūzikas instalācijā."

"Z R w h d Z" ir scenogrāfu un mākslinieku Kristas un Reiņa Dzudzilo darbs, kas veidots sadarbībā ar komponistu Kristu Auznieku, instrumentu meistaru Aleksandru Maijeru, kuratori Gundegu Laiviņu, producentēm Sandru Lapkovsku, Klintu Harju, tehnisko producentu Jāni Liniņu, skaņu inženieri Ivaru Ozolu, Dekorāciju darbnīcu un Latvijas Jaunā teātra institūtu.

Dzudzilo darbs pārējo ekspozīciju vidū izceļas kā tīrs, lakonisks un jaudīgs, viens no retajiem, kas teātra telpu skata konceptuāli, meistarīgi integrējot skaņas, gaismas, telpas un laika elementus. "Z R w h d Z" ir raisījis lielu skatītāju interesi un ir augstu novērtēts profesionāļu vidū. Amerikāņu kritiķis un publicists Toms Sellars to nosauca par spožu un pārsteidzošu, šveiciešu scenogrāfs Dominiks Hubers novērtēja darba precizitāti un konsekvenci, bet Kipras Teātra institūta vadītāja Marina Maleni atzina, ka tas provocē un pilnveido ideju par to, kas ir scenogrāfijas.

Katru dienu instalāciju apmeklē vairāki simti skatītāju un ir liels prieks vērot, kā viņi apdzīvo un piedzīvo Dzudzilo radīto teātra telpu, bagātinot to ar jauniem interpretācijas līmeņiem. Ļoti labas atsauksmes saņemtas arī par studentu ekspozīciju "Jauns un Vāgners", kurā ar darbiem piedalās 17 Latvijas Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas nodaļas studenti, bet kuratori ir Monika Pormale un Andris Freibergs.

Prāgas kvadriennāles augstāko apbalvojumu – "Zelta Trigu" šogad saņēma Ziemeļmaķedonijas ekspozīcija. Par labāko valstu un reģionu sadaļā atzītais franču mākslinieka Filipa Kena darbs "Mikrokosms", savukārt, šoruden būs skatāms Starptautiskajā jaunā teātra festivālā "Homo Novus" Rīgā.

Valstu un reģionu sadaļā šogad piedalās 59 valstis, bet studentu sadaļā – 47 valstis un augstskolas. Prāgas kvadriennāle Prāgas izstāžu centrā apskatāma desmit dienas no 6. līdz 16. jūnijam.