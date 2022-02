Latvijas Leļļu teātrī pirmizrāde pieaugušajiem – 'Es – Bendžamins Batons'

Latvijas Leļļu teātra Kamīnzālē 18. februārī skatītāju vērtējumam tiks nodots režisora un dramaturga Edgara Niklasona iestudējums "Es – Bendžamins Batons", kas paredzēts auditorijai no 16 gadu vecuma un veidots pēc aktiera Artūra Putniņa idejas un iniciatīvas.

Kā vēsta teātra pārstāve Rūta Petrauska, pēc Frānsisa Skota Ficdžeralda darba "Neticamais stāsts par Bendžaminu Batonu" motīviem veidotā izrāde "vizuālā teātra estētikā reflektēs par laika plūduma nepielūdzamību un indivīda izaicinājumu, meklējot savas unikālās patības vietu sabiedrībā, kurā neparastajam un neizprotamajam joprojām uzlikta stigma."

Kā norāda Petrauska, darbs pie iestudējuma pandēmijas apstākļos tika uzsākts jau 2021. gada pirmajā pusē, sākotnēji kā Latvijas Leļļu teātra un neatkarīgās apvienības "kNOT Theatre" sadarbības projekts, iesaistot vairākus Latvijas Leļļu teātra radošos pārstāvjus. Izrādes dramaturgam un režisoram Edgaram Niklasonam kļūstot par Latvijas Leļļu teātra štata režisoru, iesāktais darbs tika pilnībā iekļauts Leļļu teātra repertuārā. Bendžamina Batona stāstu kamerformas izrādē atveidos aktieris Artūrs Putniņš un mūziķis Staņislavs Kuļikovs, kurš radījis un klātienē izpilda izrādes muzikālo noformējumu. Iestudējuma vizuālo tēlu veidojis režisors sadarbībā ar skulptori Kristu Ķipuri un gaismu mākslinieku Uldi Andersonu.

"Domāju, ka ar šo izrādi esam trāpījuši laikmeta nervā, jo, lai arī normalitāte un indivīda atbilstība sabiedrības normām ir mūžaktuāla tēma, tieši šobrīd sabiedrībā vērojamas agresīvas vērtību sadursmes, kas sakņojas cilvēku bailēs no nezināmā un manifestējas sociālā nevienlīdzībā. Taču cīņas karstumā nereti aizmirstam, ka mūs visus vieno vēlme būt mīlētiem un pieņemtiem. Cilvēka emocionālās vajadzības veido viņa dzīves pamatu, kvalitāti, tāpēc ir svarīgi, lai ikvienam no mums ir iespēja dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Mēs vēlamies, lai skatītājs pēc mūsu izrādes ir iedvesmots dzīvot un sajūt drosmi nebaidīties izrādīt pasaulei savu personības autentiskumu, neuztraucoties, ko par viņu teiks vai padomās citi," stāsta režisors Edgars Niklasons. "Arī aktierim šis ir ļoti izaicinošs uzdevums, kurā tēla emocionālitāte un skatītāju līdzpārdzīvojums veidojas no tehniski precīzām un reizē virtuozām leļļu animatora kustībām."

Uzdevumu vienlaikus būt stāstniekam, dziesmu izpildītājam un leļļu animatoram komentē aktieris un izrādes līdzautors Artūrs Putniņš: "Šis darbs un lomas, šķiet, ir komplicētākais, ko līdz šim esmu darījis - ļoti daudz sarežģītas komponentes veido kopumu. Skulptores veidoto lielo galvu animēšana iet roku rokā ar fizisko teātri, mans aktiera ķermenis ir lelles turpinājums – katrā ainā citā kombinācijā. Paralēli ātri jāpārslēdzas uz dramatiskā tēlojumu epizodēm, vienlaikus izpildot dziesmas. Šiem visiem elementiem jābūt precīziem, īpaši leļļu kustību partitūrās, jo tikai tā iespējams nodot iedarbīgu rakstura, emociju un pārdzīvojumu vēstījumu skatītājam."

Izrādes publiskais ģenerālmēģinājums skatāms 17. februāra vakarā, bet pirmizrāde 18. februārī Rīgas Latviešu Biedrības nama Kamīnzālē. Nākammēnes iestudējums "Es – Bendžamins Batons" skatītājus gaidīs 3., 4. un 17. martā Informācija par teātra apmeklēšanas noteikumiem un biļešu iegādi atrodama teātra mājaslapā.

Režisoram Edgaram Niklasonam 2022. gadā Latvijas Leļļu teātrī paredzēti vēl divi jauniestudējumi – 2022. gada pavasarī lellenes "Nīna un Lekorbizjē" skatuves versija pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, savukārt 2022. gada noslēgumā – pēc Andreja Pumpura eposa "Lāčplēsis" veidots iestudējums jauniešiem un pieaugušajiem.