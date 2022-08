Latvijas Leļļu teātrī top izrāde bērniem par trauksmes tēmu 'Es esmu Boss'

Latvijas Leļļu teātrī sācies darbs pie izrādes "Es esmu Boss", portālu "Delfi" informēja Leļļu teātra pārstāve. Rakstnieces Zanes Zustas stāstu, kas tapis sadarbībā ar bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, skatuves versijā iedzīvina režisore Beatrise Zaķe. Pirmizrāde gaidāma 23. septembrī Rīgas Latviešu biedrības namā, Latvijas Leļļu teātra pagaidu mājās, kamēr Barona ielas ēkā norisinās rekonstrukcijas darbi.

"Es esmu Boss" ir stāsts par zēnu Elvisu, kuram ir septiņi gadi un mīloša ģimene. Tomēr pēdējā laikā Elvisu vajā uzmācīgas domas. Viņam šķiet, ka rokas jāmazgā desmitiem reižu dienā, citādi pa tām lien milzu tārpi, arī istabu negribas pamest. Iedvesmojoties no Zanes Zustas stāsta, top vizuāli krāsaina izrāde bērniem, kas aizvedīs skatītājus gandrīz stundu garā ceļojumā Elvisa domu pasaulē un aizrautīgajā cīņā ar Dumeli jeb labvēlīgu monstriņu, kas liek smadzenēm darboties nedaudz citādi.

Kā stāsta izrādes režisore Beatrise Zaķe: "Ir svarīgi veidot sarunu ar bērniem un runāt par to, kā atpazīt un izteikt savas emocijas. Kā saprast to, kas ir viņš pats un kas – viņa uzmācīgās domas. Izrāde vēstīs, kā tikt galā ar mūsdienās tik bieži sastopamo trauksmi, kas nereti pārņem arī bērnus. Tā būs iedrošinājums bērniem pieņemt sevi un citādo, savukārt vecākiem mudinājums paskatīties uz savu bērnu domu procesu no cita skatpunkta."

Izrādes radošo komandu veido režisore Beatrise Zaķe, kura līdz šim darbojusies neatkarīgos teātra projektos. Bērnu auditorija Beatrisei nav sveša. Viņa režisējusi arī izrādi "Plastmasas huligāni" (2019) un virtuālo izrādi bērniem "Vol.1. ANTIŅŠ" (2020). Taču šī ir pirmā reize, kad jaunās režisores iestudējums top uz Latvijas Leļļu teātra skatuves. Izrādē piedalās aktieri Elīna Bojarkina, Rihards Zelezņevs un Rūdolfs Apse. Košo un krāsaino vidi rada māksliniece Līga Zepa un horeogrāfiju – Alise Putniņa.

Latvijas Leļļu teātra 79. sezona sola virkni jaunumu. Tostarp afrikāņu pasaku "Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu" Vijas Blūzmas iestudējumā, "Vafeļu sirdis. Misija tētis" (Marija Parra) Intara Rešetina režijā, Edgara Niklasona skatuves versiju bērnu iemīļotajai "Gangsteromītei" (Deivids Valjams) un citus pārsteigumus. Biļetes uz izrādēm iegādājamas visās "Biļešu Paradīze" kasēs.