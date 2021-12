Leļļu teātrī iestudēta izrāde 'Ziemassvētku prieks' pēc Stārastes pasaku motīviem

Jau pagājušā gada Ziemassvētkos režisore Vija Blūzma pēc Margaritas Stārastes pasaku motīviem iestudēja svētku laika izrādi "Ziemassvētku prieks", kas pandēmijas dēļ palika skatītājiem neparādīta. Šogad izrāde atjaunota un pielāgota Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajai zālei, kur 24. un 25. decembrī beidzot satiksies ar skatītājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Režisore Vija Blūzma stāsta: "Izrādi veidojām, domājot par to, ka ar katru gadu arvien grūtāk un grūtāk ir sajust sevī svētku noskaņu un patiesu sirds prieku. Pasaule uzliek standartus, kam un kādiem ir jābūt Ziemassvētkiem, lai šis prieks rastos – cik daudz dāvanām, cik skaistām lampiņām, cik bagātīgiem galdiem. Arī bērniem nav viegli saprast, par ko īsti ir šie svētki, jo katra reklāma mēģina piedāvāt jaunas idejas, ko viņiem svētkos gribēt vēl un vēl. Šajā izrādē divi sniegavīri dodas meklēt Ziemassvētku prieku pie tiem, kam tas šķietami ir – bet cik īsts un paliekošs var būt prieks, ar kuru nedalās? Vienkāršā un bērniem saprotamā veidā mēs runājam par to, ka īsts un patiess prieks sirdī ielīst tad, kad tu to atver citiem, un ir kāds, ar ko dalīties. Izrāde paredzēta vecumam, kurā bērnos dabīgi notiek šī lēnā pārejo no "es", "mans", "man" un pamazām augošo spēju ieraudzīt arī citu vajadzības un sajūtas."

Izrādē aktieri Arnita Jaunzeme un Pēteris Galviņš izspēlē Margaritas Stārastes stāstu varoņu piedzīvojumus un atklājumus, papildinot tos ar dziesmām, ko izrādes vajadzībām radījis dziesminieks Mikus Frišfelds. Izrādes māksliniece Anita Znutiņa-Šēve radījusi gan lelles un tērpus, gan iestudējuma scenogrāfiju.

"Ziemassvētku prieks" klātienē skatāms divas reizes – 24. un 25. decembrī, taču pārējā laikā izrādi var redzēt digitālajā versijā teātra "Dīvānzālē" – "Biļešu paradīzes" platformā. Iegādājoties piekļuves kodu, izrādi iespējams skatīties neierobežotu reižu skaitu 72 stundu laikā no koda aktivizēšanas brīža.

"Dīvānzāle" ir teātra izrāžu ierakstu platforma, kurā nu jau skatāmi 18 iestudējumi – gan latviešu, gan krievu valodā! Līdzās šim iestudējumam Ziemassvētku laika tematikai veltītas arī izrādes "Sidraba egle", "Ziemas pasaka" un "Sniega karaliene".