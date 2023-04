Leļļu teātrī no nākamās sezonas vairs nebūs izrāžu krievu valodā

Līdz ar nākamās sezonas sākumu, 2023. gada septembri, Latvijas Leļļu teātris vairs nepiedāvās izrādes krievu valodā. Par šādu Kultūras ministrijas lēmumu informē "rus.lsm.lv".

Kā vēsta medijs, Latvijas Leļļu teātra repertuārā ir vairāk nekā desmit izrāžu bērniem krievu valodā un šīs sezonas izskaņā ir pēdējā iespēja tās redzēt.

"Tas ir Kultūras ministrijas rīkojums, kas stāsies spēkā nākamās sezonas sākumā. Pašlaik mums ir pārejas posms. Mēs spēlējam gandrīz visas izrādes, kas mums ir krievu valodā. Jaunas neiestudējam. Līdz sezonas beigām spēlēsim, pēc šīs sezonas mēs tās vairāk nespēlēsim," "rus.lsm.lv" pastāstīja teātra valdes loceklis Mārtiņš Eihe.

Kā skaidro Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūras politikas jautājumos Uldis Zariņš, šāds lēmums pieņemts, ejot līdzi izmaiņām izglītības politikā, atbilstoši kurām no šā gada 1. septembra izglītības process pakāpeniski pāriet tikai uz latviešu valodu, sākot tieši ar pirmsskolas izglītību.

Kā norāda Eihe, viņš no sarunas ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem secinājis, ka nodrošināt bērniem repertuāru krievu valodā būs deleģēts Mihaila Čehova teātrim.

Atsakoties no izrādēm krievu valodā, Latvijas Leļļu teātris zaudēs aptuveni trešdaļu peļņas. Pēc Eihes teiktā, aktieriem, kuri bija iesaistīti izrādēs krievu valodā, cits darbs nebūs jāmeklē, viņi turpinās spēlēt, taču izrādēs latviešu valodā.

Kopumā Leļļu teātra administrācijā par šādu ministrijas lēmumu izjūtas ir dažās. "Pirmā reakcija – kāpēc tā ir jādara? No otras puses, mums kā kultūras iestādei viens no uzdevumiem ir izglītība. Un ministrijas rīkojums ir saistīts ar izglītības pāreju uz latviešu valodu, bet viens no šiem posmiem ir māksla," saka Leļļu teātra vadītājs.

Mārtiņš Eihe pieļauj, ka vispirms būtu vērts apspriest, kādas būs sekas: "Ja runājam par maziem bērniem un valodu, es neesmu tāda veida speciālists, lai par to spriestu. Šajā gadījumā tas droši vien ir jautājums vairāk tiem, kuri pieņem lēmumu. Kā mēs tālāk dzīvojam? Varbūt ļoti dažādi. Kāds uzskata – ja bērns aug ģimenē, kurā runā vairākās valodās, tad sākumā viņam būs sarežģītāk, bet vēlāk daudz vieglāk nekā daudziem citiem bērniem. Jo viņš ir iemācījies domāt citādi. Tas jājautā bērnu psihologiem. Iespējams, par to vajag sarīkot diskusiju."

Uldis Zariņš paskaidro, ka mazākumtautībām ir arī citas iespējas patērēt kultūras informāciju krievu valodā: "Valsts teātri nav vienīgie, kas piedāvā kultūras saturu, arī teātra izrādes, arī bērnu auditorijai. Tātad arī komercsektors aktīvi strādā, un man negribētos apgalvot, ka bērni, kuriem dzimtā valoda ir krievu, ar šo lēmumu tiks atstāti pilnīgi bez nekādām iespējām baudīt kultūru krievu valodā."

Jau ziņots, ka šajā sezonā Leļļu teātris no repertuāra izņēma iestudējumu "Krokodils Gena un Pekausis". Teātra vadība šādu lēmumu pieņēmusi, jo bērnu iemīļotais varonis Pekausis aktīvi tiek izmantots Krievijas kara propagandā.