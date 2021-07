Valsts prezidents Egils Levits 20. jūlijā pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķiru) Latvijas Nacionālā baleta vadošajam baleta solistam Arturam Sokolovam par nozīmīgo radošo ieguldījumu Latvijas profesionālā baleta mākslā.

Kā "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelējā, piešķirot visaugstāko valsts apbalvojumu, Arturs Sokolovs iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.

Pasniedzot ordeni, valsts prezidents pauda pateicību par Sokolova devumu latviešu kultūrai un Latvijas valstij.

"Protams, gan Latvijas, gan Rīgas pievilcību rada dažādi faktori. Viens no tiem ir kultūra, un viens no kultūras faktoriem ir balets. Līdz ar to jūs ceļat mūsu valsts un galvaspilsētas vērtību caur savu darbu − ļoti augstu profesionālu darbu, jūsu sirdslietu," sacīja Levits.

Prezidents pauda pateicību arī Sokolva ģimenei un kolēģiem – visiem, kas piedalās baleta radīšanā.

Arturs Sokolovs ir viens no vadošajiem Latvijas Nacionālā baleta solistiem. Viņš LNOB trupai pievienojās pēc Rīgas Horeogrāfijas skolas absolvēšanas 2002. gadā. Dejotājs bijis nominēts un arī saņēmis "Spēlmaņu nakts" balvu par lomam LNOB iestudējumos. Sokolovs saņēmis arī Latvijas Gāzes gada balvu operai kā labākais baleta solists 2011./2012. gada sezonā un 2014./2015. gada sezonā.