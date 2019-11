Lielās publikas intereses dēļ izziņo Serebreņņikova 'Outside' papildizrādi

2020. gada 21. un 22. janvārī Latvijas Nacionālajā teātrī notiks šī gada Aviņonas festivāla gaidītākā notikuma un sensācijas – režisora Kirila Serebreņņikova izrādes "Outside (Ārpus)" - viesizrāde. Lielās publikas intereses dēļ – biļetes uz abām izrādēm tika izpirktas trīs dienu laikā – rīkotāji izsludina papildizrādi, kas notiks 23. janvārī.

"Outside" tapusi kā Aviņonas festivāla un Maskavas Gogoļa centra aktieru kopdarbs, izrādes un turnejas kopproducents – "Modern Artlife Foundation". 2019. gada aprīlī atceltais mājas arests ļāva Kirilam Serebreņņikovam to iestudēt pašam Maskavā, tomēr festivāla skatuvei izrādi pielāgoja viņa asistenti, jo spēkā bija aizliegums izbraukt no valsts.

Izrāde "Outside", kuru ārzemju žurnālisti raksturo, kā "iespējams, visatkailinātāko mākslinieka grēksūdzi līdz šim", kļuva par mākslinieciski un saturiski spēcīgāko Aviņonas festivāla programmas piedāvājumu. Izrādes nosaukums apzīmē vietu, kura Serebreņņikovam šobrīd tiek liegta – ārpuse. Tās stāsts tapis režisoram esot mājas arestā, kā veltījums ķīniešu izcelsmes dzejniekam un fotogrāfam Renam Hangam, kurš izdarīja pašnāvību 30 gadu vecumā. Izrāde ir metaforisks vēstījums par mākslinieka un varas attiecībām, kas ietver Hanga un Serebreņņikova personīgās pieredzes ar politisko sistēmu spiedienu pret māksliniekiem.

1987. gadā dzimušais Pekinā dzīvojošais dzejnieks un fotogrāfs autodidakts Rens Hangs strauju popularitāti ieguva publicējot internetā savas fotogrāfijas un poētisko dienasgrāmatu. Viņa daiļrade, lai arī brīžiem naiva, bija provokatīva, drosmīga un brīvdomīga. Skaistu kailu jaunu cilvēku ķermeņu fotogrāfijas pilsētvidē un Hanga dienasgrāmatā paustais neatbilda valdošajai valsts morālei. Hanga izstādes dzimtenē tika aizliegtas, mājas lapas bloķētas. Serebreņņikovu uzrunāja Hanga estētika un brīvības izjūta. Mākslinieki bija sarunājuši tikšanos, bet divas dienas pirms tās – 2017. gada 24. februārī Hangs izdarīja pašnāvību, izlecot pa logu.

Pēc Aviņonas festivālā saņemtās sabiedrības un kritiķu uzmanības, izrāde "Outside" dodas Eiropas turnejā, kuras ietvaros tā viesosies Rīgā un Berlīnē. Tas būs milzīgs ieguvums ne tikai Latvijas skatītājiem, bet piesaistīs teātra interesentu un profesionāļu uzmanību no kaimiņu valstīm, jo zināmu iemeslu dēļ šis iestudējums nekad netiks izrādīts Krievijā.

Biļetes uz izrādi var iegādāties visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. Biļešu cenas – no 10 līdz 50 eiro. Bērniem līdz 18 gadu vecumam izrādes apmeklējums nav ieteicams.

Viesizrades notek ar Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" atbalstu