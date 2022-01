Liepājā top Somerseta Moema 'Teātris'; Džūlijas Lambertes lomā – Inese Kučinska

Liepājas teātrī šobrīd režisores Lauras Grozas vadībā strādā lielākā daļa no aktiera trupas, kopīgi veidojot šīs sezonas lielāko jauniestudējumu. Iestudējums top pēc Gaja Boltona lugas "Vairāk par dzīvi", kas tapusi pēc Viljama Somerseta Moema romāna "Teātris".b Galvenajā – Džūlijas Lambertes – lomā būs redzama Liepājas teātra prīma Inese Kučinska.

Muzikālā izrāde ar kaislībām, kā to nodēvējusi režisore, pirmizrādi piedzīvos 19. februārī, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Mēģinājumu process aizsākās decembrī, tomēr darbs pie šī iestudējuma ilgst jau nedaudz vairāk par gadu – šajā laikā komponists Kārlis Auzāns ir radījis oriģinālmūziku, kuru izrādē atskaņos Liepājas Simfoniskais orķestris.

Kā uzsver režisore: "Ar Kārli esam kopā daudz strādājuši, bet nekad tādā mērogā. Viņa ieguldījums ir milzīgs. Muzikālā dramaturģija sastāv no 17 numuriem – gan horeogrāfiskiem, gan vokāliem, šādā žanrā viņam ir pirmā pieredze. Dziesmu tekstus sarakstījusi Inese Zandere – viņas darbs ir nudien smalks, ik vārds izaudzis no lugas, līdz ar to ar viņas tekstiem strādāt bija ļoti viegli, savukārt milzu darbu šobrīd iegulda Liene Grava, kas rada horeogrāfiju katram numuram."

Lai arī Laurai Grozai ir operas pieredze (viņas režijā tapuši divi operas iestudējumi), dramatiskajā teātrī šī ir viņas pirmā izrāde ar orķestri. "Šajā iestudējumā – ar tik lielu radošo sastāvu – jūtos kā zivs ūdenī, tas mani iedvesmo; atšķirībā no operas, šeit ar materiālu strādāju jau no pirmās dienas, man ir tik daudz ideju un fantāziju, nevaru vien sagaidīt, kad beidzot dzirdēšu mūziku orķestra izpildījumā," uzsver režisore.

Latvijā Viljama Somerseta Moema romāns "Teātris" lielākai daļai sabiedrības asociējas ar Jāņa Streiča filmu – ar izcilo Viju Artmani galvenajā lomā un Raimonda Paula mūziku, taču iestudējuma veidotāji uzsver - Moems pieder visai pasaulei. Pēc viņa romāna tapuši dramatizējumi, izrādes, vairākas filmas, līdz ar to Streiča filma ir tikai viena no interpretācijām, savukārt izrādes radošā komanda piedāvās savu versiju. Laura Groza nekad nav vairījusies no lieliem darbiem – viņas režijā Liepājā tapusi gan "Piafa", gan "Ziloņcilvēks", "Heda Gablere", "1984" u.c. izrādes.

"Materiāls veidots pēc labākajām melodrāmas tradīcijām – no malas uz to skatīties ir gana smieklīgi, man ir ārkārtīgi interesanti ar to strādāt, gribu piedāvāt spraigu izrādi; un ceru, ka man izdosies šo visiem zināmo stāstu parādīt daudz negaidītāk," saka režisore.

Iestudējuma galvenā varone Džūlija Lamberte ir izcila aktrise, teātris viņai nozīmē visu, tāpat kā teātrim viņa nozīmē ne mazāk. Tam viņa atdevusi savu dzīvi, savukārt teātris viņu vienmēr stipri mīļojis. Šajās attiecībās ir noticis daudz, ļoti daudz. Piedzīvotas radošas virsotnes un abpusēji kaislību mirkļi. Traka attiecību horeogrāfija, kas mijusies ar neaptveramu gandarījumu. Bet šobrīd ir pienācis brīdis, ar kuru viņai ir grūti samierināties. Tikšanās ar jauno Tomu Fennelu – kaislīgu Džūlijas talanta pielūdzēju, iespējams, var atklāt daudz par to, kurā virzienā viņas vektora taisnei turpmāk tiekties.

Džūliju Lamberti izrādē atveidos Inese Kučinska, galvenajās lomās arī Valts Skuja, Egons Dombrovskis, Karīna Tatarinova, Edgars Pujāts, Everita Pjata-Gertnere, Rolands Beķeris, kā arī citi Liepājas teātra aktieri.

Pie iestudējuma strādā arī scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Ilze Vītoliņa un gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis, savukārt lugu no angļu valodas tulkojusi Evita Mamaja. Ar aktieriem vokālajās nodarbībās strādā Ieva Dreimane.