Liepājas teātrī top Rasas Bugavičutes-Pēces lugas 'Vilki' iestudējums

Liepājas teātrī jau vairākas nedēļas strādā režisors Toms Treinis. Viņa režijā top Rasas Bugavičutes-Pēces lugas "Vilki" iestudējums, kura pirmizrāde paredzēta 22. oktobrī. Tā kā izrāde tiks rādīta Liepājas teātra mazajā zālē koncertzālē "Lielais dzintars", iestudējumu skatītāji izdzīvos ciešā tuvplānā ar aktieriem.

„Patiesībā, lai arī strādāju Liepājas teātrī pirmo reizi, jūtos kā labi pieņemts un gaidīts viesis. Teātris ir ļoti atsaucīgs un vārda labākajā nozīmē kompakts. Mani priecē mūsu aktieru trijotne, šķiet, ka mums visiem ir ko mācīties vienam no otra, īpaši jaunajam aktierim Artūram Irbem. Arī darbs ar Rasu ir aizraujošs un ļoti dinamisks, jo vienmēr atrodam, ko vēl pilnveidot lugā,” par darbu Liepājā un priekšrocībām, strādājot rokrokā ar dramaturģi, stāsta Toms Treinis, kuram šī būs debija Liepājas teātrī.

„Vilki” ir stāsts par ģimeni, kurai, saskaroties ar neplānotiem sarežģījumiem, nākas dziļi un patiesi izvērtēt savstarpējās attiecības, skarot arvien dziļākas tēmas, kuras vienmēr tikušas noklusētas un nekad nav risinātas. Stāstā spilgti atklājas, ka iekšējās bailes mīt arī pat ļoti vīrišķīgos varoņos, un reizēm tieši šīs bailes un izmisīgā vēlme dzīvot labāk traucē ieraudzīt patieso situāciju.

„“Vilki” ir par to ļoti sarežģīto un nekādi neizsmeļamo, un gana traģikomisko vecāku - bērnu attiecību būšanu, kurai katrs no mums iet cauri diendienā. Tās ir attiecības, kuras ilgst mūža garumā, lai kādiem līkločiem tām nebūtu jāiziet cauri; tās ir attiecības, kurās nereti sakrājas tik daudz nepateiktā, ka vairs nav skaidrs, kā ar otru runāt; tās ir attiecības, kurās ik pa brīdim pamani pats sevi otrā. “Vilki” ir par tēva un divu dēlu satikšanos kādā ļoti piņķerīgā situācijā, kuru atrisināt var tikai tad, ja tiek pateikts sen aizmirstais “es tevi mīlu”. Domāju, ka luga un izrāde daļai skatītāju var būt motivācija šos vārdus pateikt, bet daļai tā būs iespēja tos sadzirdēt pastarpināti no lugas varoņiem, un abējādi būs vērtīgi, jo vilks tomēr pēc savas būtības ir bara dzīvnieks,” par lugu saka dramaturģe R. Bugavičute-Pēce.

Teātrī gadījumi, kad luga tapusi, iedvesmojoties no aktieriem, nemaz nav tik bieži, bet šis ir šāds gadījums, jo tieši šie 3 paaudžu aktieri, kuri piedalīsies izrādē - Edgars Pujāts, Sandis Pēcis un Artūrs Irbe - kalpojuši par iedvesmas avotu dramaturģei, strādājot pie lugas.