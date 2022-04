Liepājas teātrī top šausmu pasaku iestudējums 'Grimmi'

Liepājas teātrī 23. aprīlī pirmizrādi piedzīvos Elmāra Seņkova iestudējums "Grimmi". Gaidāmo izrādi pēc brāļu Grimmu darbu motīviem režisors nodēvējis par šausmu pasakām.

"Grimmi" ir režisora Elmāra Seņkova otrā no iecerētās triloģijas izrādēm Liepājas teātrī, kas turpinās jau iestudējumā "Šekspīrā" iesāktos estētikas meklējumus - cinisms, spēles prieks un asinis, "Delfi" vēsta teātra literārā padomniece Zanda Borga.

"Kā dzīvot pasaulē, kurā notiek šausmas? Kā palikt krietnam, ja tev dara pāri? Nakts tumsu spēj salauzt dienas gaisma, bet kas lauzīs tumsu, ko radījis cilvēks? Pasakas beidzas laimīgi, taču vidusdaļai nāksies tikt cauri pašiem," tā par topošo izrādi raksta tās veidotāji.

Kā uzsver režisors: "Es daudz domāju par to, kā atjaunot sasistās lauskas? Šobrīd ir divi ceļi teātrī - manifestēt vai apskatīties uz savu pasauli caur pārspīlētu un greizu spoguli. Vārdi sāk zaudēt savu nozīmi. Kā veidot pasauli? Vai no tā, kas bijis? Vai sākt pilnīgi no sākuma? Izrāde būs izaicinoša spēle ar Grimmu pasakām. Tāda demitoloģizācija. Absurda, jautra un žanriska spēle."

Izrādē piedalīsies aktieri Inese Kučinska, Egons Dombrovskis, Edgars Pujāts, Viktors Ellers, Agnese Jēkabsone, Rolands Beķeris, Ilze Trukšāne, Madara Kalna, Hugo Puriņš, Kārlis Ērglis, Kintija Stūre, Madara Viļčuka, Valts Skuja.

Kopā ar režisoru strādā viņa ierastā komanda - asistents Matīss Budovskis, komponists Edgars Mākens, mākslinieks Reinis Suhanovs, kurš radījis pasakām īpaši piemērotu - apokaliptisku skatuves noformējumu. Viņam asistē Līga Zepa; gaismu partitūru veidos Mārtiņš Feldmanis.

Šosezon izrādi iespējams noskatīties arī 24. aprīlī, kā arī 13.,14. un 28. maijā.