Liepājas teātris Rīgā rādīs izrādes 'Grimmi' un 'YEN'

Liepājas teātris februārī dosies uz Rīgu, lai publika varētu noskatīties divus iestudējumus – "Grimmi", kas jau guvis augstu profesionāļu atzinību gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī vienu no savām jaunākajām izrādēm "YEN". Abas izrādes varēs noskatīties Dailes teātrī.

26. februārī pulksten 18 Dailes teātra lielajā zālē tiks rādīta Elmāra Seņkova iestudētā izrāde – šausmu pasakas "Grimmi", kas bija izvirzīta "Spēlmaņu nakts" balvai kategorijā "Gada izrāde", savukārt Reinis Suhanovs par kostīmiem un scenogrāfiju tikko saņēmis balvu kategorijā "Gada vizuālā tēla autors". Kā, balvu saņemot, teica pats mākslinieks: "Kādam varbūt šī izrāde liekas neglīta, bet man tā ir pati skaistākā".

"Grimmi" ir Elmāra Seņkova otrais iestudējums no iecerētās triloģijas izrādēm Liepājas teātrī, kas turpina jau "Šekspīrā" iesāktos estētikas meklējumus – cinisms, spēles prieks un asinis. Kā dzīvot pasaulē, kurā notiek šausmas? Kā palikt krietnam, ja tev dara pāri? Nakts tumsu spēj salauzt dienas gaisma, bet kas lauzīs tumsu, ko radījis cilvēks?

Foto: Justīne Grīnberga

Izrādē radošā komanda uzbur ļoti savdabīgu pasauli, sava veida Bābeli, kurā varoņi runā sevis izdomātās nevalodās, tajā skan izrādei īpaši radīta mūzika, kuru dzīvajā izpildījumā izpilda mūziķi komponista Edgara Mākena vadībā.

"Spēlmaņu nakts" skates laikā izrādi noskatījās arī vairāki ārvalstu eksperti. kritiķe no Lietuvas Ieva Tumanovičūte par to saka: "Sākumā ir grūti visu uztvert, jo aktieri runā nevalodā, skan dzīvā mūzika, kopējais iespaids balansē uz kiča robežas. Taču, kad aptverti spēles noteikumi, kļūst jautri un viss notiekošais iegūst jēgu. Jāatzīmē izrādes izturētais stils un lieliskais fināls, kad kļūst skaidrs, ka pat vardarbīgākās pasakas ir cieši saistītas ar mūsdienu cilvēka eksistenciālajām problēmām."

Izrādē piedalās Egons Dombrovskis, Agnese Jēkabsone, Edgars Pujāts, Inese Kučinska, Rolands Beķeris, Ilze Trukšāne, Edgars Ozoliņš, Viktors Ellers, Kārlis Ērglis, Kintija Stūre, Madara Viļčuka, Madara Kalna, Valts Skuja, Hugo Puriņš.

Foto: Justīne Grīnberga

Savukārt 27. februārī pulksten 14 un 19 Dailes teātra mazajā zālē tiks rādīta Dmitrija Petrenko iestudētā izrāde "YEN", kurā tiek risinātas pusaudžu problēmas un attiecības ar atkarīgo māti. "YEN" ir izrāde par to, kā mēs neapzināti viens otram mācām cīnīties par sevi. Un par to, ka mēs nepamanām, kā šādā cīņā kāds palaiž garām iespēju kļūt par labu cilvēku," par iestudējumu saka Petrenko. Savukārt teātra kritiķe Undīne Adamaite, noskatoties iestudējumu, rakstījusi: "Režisors Dmitrijs Petrenko turpina sāpīgi un smalkjūtīgi vest teritorijā, kur visi esam ievainojami un neaizsargāti, ne tikai trīs cilvēkbērni un suns no sociāli nelabvēlīgas vides. Režisoram izdodas panākt vispārinājumu un dziļi pieskarties ikviena pieauguša cilvēka sarētotajai dvēselei, kurā valda alkas pēc maiguma, saprašanās, glāstiem un patiesā kopā būšanā dalītiem brīžiem."

Izrādē piedalās aktieri – Valts Skuja, Kārlis Ērglis, Madara Viļčuka un Laura Jeruma.

Biļetes uz abiem iestudējumiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā.