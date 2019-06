Liepājas teātris sezonu noslēgs ar Ditas Lūriņas rēgu sonāti 'Ķiršu dārzs'

Liepājas teātrī režisores Ditas Lūriņas vadībā top pēdējais šīs sezonas jauniestudējums – Antona Čehova luga "Ķiršu dārzs", kas pirmizrādi piedzīvos 14. jūnijā, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Zanda Borga.

Ditu Lūriņu skatītāji vairāk pazīst kā Latvijas Nacionālā teātra aktrisi, taču pēdējo gadu viņa stažējusies Maskavā pie režisora Viktors Rižakova un pilnveidojusi savas iemaņas vairākās meistarklasēs, un, lai arī šis nav Ditas Lūriņas pirmais iestudējums režisores statusā, Liepājas teātrī viņa iestudē pirmo reizi.

"Pirmo reizi esmu situācijā, kad veidoju izrādi kopā ar aktieriem, kurus nepazīstu. Tā man ir jauna pieredze. Aktieru ansamblis ir kā putna bērni, kas jābaro – ar garīgo maizi. Vajag iedot milzīgi daudz intelektuālās un emocionālās informācijas, lai aktieris varētu sākt strādāt. Un kas ne mazāk svarīgi, viņi ir jāiedvesmo un jāaizrauj ar ideju. Sākuma mēģinājumos, kamēr nebija pievienojusies vēl pārējā radošā komanda, vislielākais izaicinājums bija atrast, kā vienai viņus visus pabarot. Bet vispār man ir prieks, jo liekas, ka lēnām Čehovs veras mums vaļā, tekstam pieejam ar lielu pietāti un cenšamies būt ļoti jūtīgi," stāsta režisore, kura devusi iestudējumam žanrisko apzīmējumu – rēgu sonāte.

"Ķiršu dārzs" – tas ir stāsts par aizejošo laikmetu un neizbēgamo progresu; par zudušo paaudzi – muižniekiem un viņu dzīvesveidu, kas varētu būt ideālā harmonija starp materiālo pasauli un garu, tradīcijām un attīstību, dabu un cilvēku. Un tomēr izrādās utopija, no kuras tik grūti atvadīties…

"Šī ir viena no tām autora lugām, kuru vismaz pēc nosaukuma atpazīst lielākā daļa skatītāju, līdz ar to arī par lugas tēliem mūsu iztēle jau ir saveidojusi savu personisko mītu. Tad nu šie rēgi līdīs ārā no putekļainām pažobelēm, lai vēl vienu reizi satiktos un paklimtu kopā pa ķiršu dārzu, kurš kārtējo pēdējo reizi uzziedēs," režisore papildina.

Lomās – Inese Kučinska, Everita Pjata-Gertnere, Signe Dancīte, Leons Leščinskis, Agnese Jēkabsone, Edgars Ozoliņš, Kaspars Kārkliņš, Viktors Ellers, Karīna Tatarinova, Rolands Beķeris, Sandis Pēcis, Gatis Maliks, kā arī Mārcis Kupčs vai Patriks Parfjonovs.

Pie iestudējuma tapšanas strādā arī viesi no Maskavas – komponists Dmitrijs Marins un horeogrāfs Aleksandrs Ļimins. Režisore radošajā komandā aicinājusi arī scenogrāfu Aigaru Ozoliņu, kostīmu mākslinieci Lieni Rolšteinu, gaismu mākslinieku Mārtiņu Feldmani, grimu mākslinieci Ivandu Šmiti. Ar aktieriem strādā arī slackline treneris Uģis Čakars. Lai radītu nepieciešamo atmosfēru, izrādē skanēs arī dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem Olgas Pētersones tulkojumā krievu valodā.

Atgādinām, ka šī izrāde iekļauta arī abonementā un vēršam uzmanību, ka 1. abonementa īpašniekiem pirmizrāde ir piektdien, 14. jūnijā, 2. abonementa īpašniekiem – sestdien, 15. jūnijā, bet 3. abonementa īpašniekiem – svētdien, 16. jūnijā, pulksten 15.00.

16. jūnijā ar izrādi "Ķiršu dārzs" tiks slēgta Liepājas teātra 112. sezona, un pēc iestudējuma teātra apmeklētāji uzzinās arī skatītāja balsojuma, kuru šogad atbalsta Tiamo grupa, rezultātus – par 1. un 2. plāna aktieriem un aktrisēm, kā arī par sezonas veiksmīgāko jauniestudējumu iespējams nobalsot līdz 10. jūnijam.