LNOB iestudēts laikmetīgais balets 'Ņižinskis'

Latvijas Nacionālais balets 14. aprīlī aicina uz pirmizrādi izcilā mūsdienu horeogrāfa Marko Gekes (Marco Goecke) laikmetīgajam baletam "Ņižinskis" ar Friderika Šopēna un Kloda Debisī mūziku.

Iestudējums atklāj baleta leģendas Vaclava Ņižinska dzīves nozīmīgākos brīžus uz skatuves un ārpus tās, parādot ciešo mākslas un neprāta saikni.

Jauniestudējuma muzikālais vadītājs ir Mārtiņš Ozolinš. Titullomā Aidens Viljams Konefrijs vai Kristaps Jaunžeikars, Sergeja Djagiļeva lomā – Antons Freimans vai Filips Fedulovs. Lomās – Elza Leimane, Baiba Kokina, Jūlija Brauere, Alise Prudāne, Justīna Teličena, Fabio Sonconji, Germans Ševčenko.

Latvijas Nacionālajā baletā jaunuzvedumu iestudē horeogrāfs-inscenētājs Fabio Palombo. Scenogrāfes un kostīmu mākslinieces Mihaelas Špringeres veidoto skatuves ietērpu un kostīmus Latvijas iestudējumam adaptē Mārvins Ots. Baleta dramaturģe ir Estere Drēzene-Šabaka, gaismu mākslinieks – Udo Hāberlands. Friderika Šopēna skaņdarbus atskaņos pianisti Mārtiņš Zilberts un Veronika Zubairova.

Foto: Oleksandra Zlunitsyna

Balets "Ņižinskis" pasaules pirmizrādi piedzīvoja dejas kompānijā "Gauthier Dance" Štutgartē 2016. gadā. Kopš tā laika iestudējums plaši izrādīts visā pasaulē. 2017. gadā Marko Geke par to saņēmis Itālijas dejas balvu "Danza&Danza".

Vaclavs Ņižinskis (~1889-1950) desmit gadus bija leģendārā impresārija Sergeja Djagiļeva "Krievu baletu" (Les Ballets Russes) trupas vadošais solists un horeogrāfs. Viņa harizma un virtuozie lēcieni apbūra skatītājus, savukārt viņa pārdrošās horeogrāfijas provocēja skandālus. Mūža pēdējos trīsdesmit gadus mākslinieks pavadīja garīgās veselības ārstniecības iestādēs. Marko Geke savā baletā pievēršas Ņižinska mācību laikam, dejotāja un horeogrāfa slavas periodam, ceļam uz garīgo aptumsumu un iekšējo norobežošanos.

"Iestudējuma "Ņižinskis" kodolu veido šī izcilā dejotāja un horeogrāfa aizraujošā biogrāfija. Tomēr veids, kādā es strādāju, būtiski neatšķiras no manas pieejas citos darbos. Pēc nu jau divdesmit gadiem horeogrāfa arodā es vēl arvien cenšos ikreiz atbrīvoties no jebkādas zināšanu bagāžas un tēmu aplūkot pēc iespējas naivāk. […] Dejas uzvedums pieprasa citus risinājumus, nekā filma vai balets ar krāšņām dekorācijām un kostīmiem.

Neskaitot Ņižinski, es tāpēc koncentrējos uz četrām personībām: viņa māti, draugu Isajevu, sievu Romolu un Sergeju Djagiļevu, kurš bija ne tikai "Les Ballets Russes" impresārijs, bet arī Ņižinska nozīmīgākais atbalstītājs un mīļākais. Par šīm attiecībām ir bijuši tik dažādi viedokļi, ka tās vēl arvien rada telpu interpretācijām. Visādi citādi es vienmēr atgriežos pie kaislības un neprāta, kas raksturīgs dejai," intervijā stāstījis Marko Geke.

Foto: Oleksandra Zlunitsyna

Marko Geke ir viens no šobrīd pasaulē atzītākajiem horeogrāfiem. Pašlaik viņš ir Hannoveres baleta mākslinieciskais vadītājs, Štutgartes dejas kompānijas "Gauthier Dance" rezidējošais mākslinieks un asociētais horeogrāfs slavenajā Nīderlandes Dejas teātrī. Horeogrāfs veido jaundarbus vadošajām Eiropas dejas kompānijām, to vidū Parīzes operas balets, Vīnes Valsts balets, Bavārijas Valsts balets. Geke ir radījis vairāk nekā sešdesmit darbus, daudzus no tiem dejo arī kompānijās, kurām tie oriģināli nav radīti, piemēram, Telavivā, Sanpaulu, "Les Grands Ballets Canadiens" Monreālā, Kanādas Nacionālajā baletā, Minhenes Baleta teātrī, Somijas Nacionālajā teātrī Helsinkos, Cīrihes baletā, Vācu operā pie Reinas Diseldorfā. Geke saņēmis daudzus starptautiskus apbalvojumus.

"Marko Geke ir horeogrāfs ar neatkārtojamu rokrakstu. Viņš ir viens no aktuālākajiem horeogrāfiem tieši pašlaik, ļoti daudzi pasaules vadošie baleti grib redzēt viņa darbus savā repertuārā, bet ne visiem tas izdodas. Marko Geke ir čempions kustību skaita ziņā vienā sekundē. Viņa horeogrāfija dejotājiem vienmēr ir liels izaicinājums," stāsta Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis.

Iestudējuma veidotāji iesaka izrādi apmeklēt skatītājiem no sešpadsmit gadu vecuma.

Nākamās baleta "Ņižinskis" izrādes skatāmas 16., 22. un 30. aprīlī, kā arī 27. maijā.

Biļetes var iegādāties LNOB un "Biļešu paradīzes" kasēs.