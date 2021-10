LNOB piedāvā bez maksas noskatīties 'Apburto princesi' un galā koncertu

Atzīmējot Pasaules baleta dienu 19. oktobrī un Pasaules operas dienu 25. oktobrī, Latvijas Nacionālā opera un balets ikvienam skatītājam visā pasaulē bez maksas piedāvā noskatīties Pētera Čaikovska baleta "Apburtā princese" un galā koncerta "Operas zvaigžņu vasara" ierakstus, kas būs pieejami tīmekļa vietnē un LNOB "Youtube" kanālā.

Par godu Pasaules baleta dienai no 19. oktobra tiešsaistē skatāms Pētera Čaikovska balets "Apburtā princese", kura ieraksts tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. "Apburtā princese" ir viens no visu vecumu skatītāju iemīļotākajiem baleta uzvedumiem LNOB. To veidojuši horeogrāfs-inscenētājs Aivars Leimanis, diriģents Farhads Stade, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ināra Gauja. Videoieraksta režisors - Edmunds Mickus.

Pēc Šarla Pero pasakas motīviem veidotais balets stāsta par simtgadu miegā aizmigušu skaistu princesi, ko atmodina drosmīga prinča skūpsts. Čaikovska brīnišķīgā mūzika un iestudējuma krāšņais skatuves noformējums ved uz brīnumzemi, kurā mīt fejas, pasaku tēli, princeses un ļaundari. Baletā saglabāta Mariusa Petipā oriģinālā horeogrāfija. Galvenajās lomās – Sabīne Strokša un Sergejs Neikšins. Baleta "Apburtā princese" ieraksts skatāms līdz 24. oktobrim šeit.

Pasaules operas dienā – 25. oktobrī - skatītājiem tiks dota iespēja noskatīties 4. jūlijā notikušā sezonas noslēguma Galā koncerta "Operas zvaigžņu vasara" videoierakstu ar izciliem solistiem – poļu tenoru Pjotru Bečalu, soprānu Adrianu Gonsalesu no Gvatemalas, basbaritonu Egilu Siliņu un LNO solistiem Ilonu Bageli, Tatjanu Trenoginu, Mihailu Čuļpajevu un Rinaldu Kandalincevu. Skaistākās opermūzikas pērles līdz ar solistiem interpretēja Latvijas Nacionālās operas orķestris un koris. Koncerta muzikālais vadītājs ir LNOB galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Koncerta režisore – Dace Volfarte, gaismu mākslinieks – Māris Sējāns. Videoieraksta režisors – Gints Fārenhorsts. Koncerta "Operas zvaigžņu vasara" ieraksts būs skatāms līdz 31. oktobrim.

Pasaules operas dienas iniciatori ir trīs organizācijas - "Opera Europa", "Opera America" un "Opera Latinoamerica". 25. oktobris izvēlēts, jo šajā dienā dzimuši pasaulslavenie komponisti Žoržs Bizē un Johans Štrauss.