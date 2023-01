Mājas sievietes ķermenim. Recenzija par Lauras Grozas diptihu 'Mājoklis. Komentāri'

Annas Auziņas grāmatas lappusēs es kā lasītāja sekoju tieši Terēzes stāstam, tomēr kaut kas mani atturēja no identificēšanās ar šo sava vecuma sievieti. Pat ja romāns daļēji uzskatāms kā autobiogrāfisks, lēkāšana laikā un dažādu man apšaubāmu pagātnes notikumu (traumu) apraksti veido zināmu atsvešinājumu. Šis atsvešinājuma moments savukārt palīdz labāk apzināties to, cik dažādas var būt pieredzes (to, kādā ģimenē mēs katrs piedzimstam, nevaram ietekmēt nekādi!) un cik būtiski katru no tām sadzirdēt. Cits jautājums un mākslinieka izvēle – kādā valodā vai kādā formā to izstāstīt, cik daudz tajā ielikt un atklāt sevi, kā uzrunāt lasītāju/skatītāju. Grāmatā "Mājoklis. Terēzes dienasgrāmata" manī gluži vai fizioloģisku riebumu radīja vārdu "peža", "pimpis" un "pisties" lietojums attiecībā uz dabiskiem seksuālo attiecību un norišu aprakstiem. Nerātnajās dainās šie vārdi to pašu dabisko fizioloģisko procesu un dzimumorgānu apdziedāšanai izmantoti bez bēdu (gan konkrētās situācijās/tradīcijās, ne ikdienā), taču mūsdienu komunikācijā tos ierasts attiecināt uz zemāku leksikas slāni. Turklāt Terēzes visai vienkāršotais izteiksmes veids jeb valoda rada neatbilsmi starp to, kā viņa domā (kādus retoriskus jautājumus sev un pasaulei uzdod; kā vērtē notiekošo; cik kritiski reaģē uz neviennozīmīgām situācijām utt.), un to, kā runā. Ja šo romānu pieņem kā pieaugšanas stāstu, tad ir tā, ka mazotnē meiteni vairāk nodarbina seksuāla rakstura parādības, bet briedumā – attiecības (romāna noslēgumā ļoti izvērsti un gana emocionāli tiek aprakstīta vecāku aiziešana).

Foto: Marko Rass

Lauras Grozas izrādēs Terēzes stāsts ir daudzbalsīgs, turklāt katrā no abiem spēles laukumiem tiek interpretēts atšķirīgi. Dailes teātra Mazajā zālē Terēzi izspēlē četras aktrises. Sākotnēji bija iecerētas piecas (arī ar Ēriku Egliju-Grāveli). Mazās zāles versijā tagad skatāmas Anete Krasovska, Lelde Dreimane, Katrīna Griga un Milēna Miškēviča. Cita pēc citas viņas runā Terēzes monologus līdzīgi kā grāmatā – lēkājot laikos un notikumos. To vērojot, galvenais, par ko spēju domāt es, – vai grāmatu vispār nelasījušie spēj izsekot stāstam? Lai gan stāsta hronoloģija un cēloņsakarības varētu arī nebūt mērķis jeb izrādes mugurkauls. Tā vietā droši iespējams nolasīt mūsu laikmetam raksturīgo fragmentēto domāšanu un pasaules uztveri – informācija diendienā lielākoties taču tiek uztverta mazās "porcijās" (piemēram, sociālo tīklu ierakstu "lentēs", komentāros, dažādās saziņas platformās u. c.). Tomēr Mazās zāles kompozīciju spēju uztvert tikai kā kaleidoskopu, kurā epizodes un teksta fragmenti seko cits citam mehāniski. Tos atdala mūzikas intermēdijas (Rūdolfa Dankfelda un Miķeļa Putniņa oriģinālmūzika), kas beigās ar savu nomācoši uzstājīgo atkārtojumu kļūst pat viegli kaitinošas.

Līdzīgi mehāniska rosīšanās vērojama apģērbu uzvilkšanā un noģērbšanā, ilustratīva šķiet arī darbošanās ar manekenu rokām un briļļu ietvariem. Sava loma atsvešinājuma radīšanā laikam ir arī mikrofonu lietojumam (Mazajā zālē!). Lai gan vizuāli pārliecinoša ir izmantotā "tīro" krāsu kombinācija (scenogrāfe Sintija Jēkabsone, video māksliniece Katrīna Neiburga, kostīmu māksliniece Anna Heinrihsone) un fona video ir asprātīgi, kopumā teātra Mazās zāles versija šķita itin kā skaidri sterila, pareiza un pašpietiekami noslēgta pasaule. Tāds kā vērtīgs bilžu katalogs ar paskaidrojumiem, bet tāds, kas uz mani tomēr neattiecas. Es gan nolasu, ka tekstā sieviete/s risina savus iekšējos konfliktus – ar ķermeni, pagātni vai Dievu. Ar savas ģimenes locekļiem un seksuālo partneru locekļiem. Bet kas šie ir par cilvēkiem ārpus jautājuma par miesu un fizioloģiju? Vai seksualitāti un ķermeni iespējams atdalīt no sievietes personības, no Terēzes – mākslinieces – un no Dieva klātbūtnes Terēzes miesā?

Šie neatbildētie jautājumi nākamajā vakarā mani pavadīja uz trešo tikšanos ar Terēzi un galu galā gandarījumu. Dzirnavu ielas dzīvoklī Terēzi ieraudzīju kā dzīvu, pulsējošu, domājošu un jūtīgu būtni. Neraugoties uz to, ka te viņa ir "sadalījusies" pa atsevišķām telpām, caur Terēzes stāstu spēju ieraudzīt sievietes iekšējās pasaules bezgalību.

Foto: Marko Rass

Dzīvokļa versijā izrādes skatītāji tiek sadalīti līdz 10 cilvēku grupās, un katra no tām izrādes sākumā tiek aizvesta uz kādu no lielā dzīvokļa telpām. Atkarībā no tā, kurā grupā skatītājs tiek iedalīts, veidojas tieši tāda izrādes kompozīcija, kāda nu trāpās. Man pašai nācās sākt ar to telpu, kura bija "izdekorēta" ar neskaitāmiem padomiem, kā pareizi domāt, izskatīties, uzvesties. Visticamāk, visas šīs gudrības ir iegūtas internetā, meklētājā ierakstot kādus atslēgas vārdus par šīs izrādes tēmām. Manas pirmās telpas saimniece – Anta Aizupe (kas ir piektā aktrise dzīvokļa versijas ansamblī) – savā epizodē vairāk stāsta par Terēzes pieredzi Amerikā ar Slaveno, taču uz sienas un uz dažādām virsmām izlasāmie teksti vismaz uz mani atstāja tik spēcīgu iespaidu, ka beigās man arī visa izrāde bija par konfliktu ar apkārtējās mediju pasaules agresīvi uzmācīgo vēlmi pamācīt, kā man piedzīvot īsto laimi attiecībās, kā būt par sevi pārliecinātai un kā gūt fantastiskāko orgasmu seksā.