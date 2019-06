Mucā, pa spundi barots. Uldis Rudaks par izrādi 'Zem diviem karogiem'

Bet viss sākās ar dziesmu "Tukšums", ko ierakstīja Ingus Baušķenieks no "Dzeltenajiem pastniekiem", un šis šedevrs vēlāk nonāca arī "Jumpravas" repertuārā. Veselīgi paironizēts arī par Grāvera aizraušanos ar karatē un visādām diētām, mēģinot ar to aplipināt arī pārējos. Viņš bija kā sūklis, kas piesūcās ar kaut ko, un tad spļāva to uz visām pusēm.

Padomju laikā, dzīvojot aiz tā saucamā dzelzs priekškara jeb kā mucā un pa spundi barots, katrs attīstījās savā virzienā, kas bija atkarīgs no tā, kas pa to spundi nācis. Ja astoņdesmito gadu vidū bija par maz ar Arvīda Mūrnieka radio raidījumu "Būsim pazīstami" reizi nedēļā, papildu infomāciju par jaunām dziesmām varēja iegūt no Luksemburgas un Varšavas radio, bet bieži vien īsviļņos slāpētās Vsevoloda Novgorodceva pārraides krievu valodā no Londonas BBC jau bija veselas lekcijas par to, kas notiek un ir aktuāls ārpus PSRS. Izrāde atgādina, cik tolaik (astoņdesmitajos gados) viss notika dabiski un atbilstoši tam, kas pieejams, jo nebija to neierobežoto izvēļu un piemēru, par kurām tolaik varējām tikai sapņot, bet tagad katram ir iespēja slīkt un maldīties, nesaprotot, ko ķert un ko grābt.

"Jumpravas" un citu astoņdsmito gadu grupu gadījumā šī tiekšanās pēc mūsdienīga (tolaik) rietumu skanējuma bija kā neaizsniedzams sapnis, bet varēja tik, cik spēja. Piemēram, atsakoties no dalībniekiem, kuri šķita vecmodīgāk domājoši vai taustoties un meklējot vēl neizzinātus skanējuma veidus, Grāveram aicinot Ulmani dziedāt dziesmu "Teātris" citādi nekā viņš to var, bet nespējot īsti pateikt, kā tas izdarāms. Jo, ja tu zini, kā, tad tas vairs nav tik interesanti. Nozīmīgs pavērsiens notiek, Grāveram, ciemojoties pie Ritvara Dižkača, salasot pa grīdu paša autora nekad nepārlasītos dzejoļus, kas kļuva par "Jumpravas" visu laiku labākajiem dziesmu tekstiem. Izrādē parādīts arī Dižkača un Grāvera eksperimentālais projekts "Asociāciju sektors", arī Grāvera palīdzība, ierakstot grupas "Aurora" slaveno dziesmu "Barjera".

Dižkačs izrādē attēlots kā tāds noslēpumains guru, bezmaz vai pats dievs, kurš jāpielūdz vai jābēg – viņš tāds kā pusaizmidzis sēž uz dīvāna un no lenšu magnetofona klausās dīvainu gan tolaik, gan mūsdienās reti kuram zināmu mūziku – par industriālās mūzikas pionieriem uzskatītos "Throbbing Gristle", kas nemaz nebija astoņdesmito, bet jau septiņdesmito gadu produkts, un tas izrādās vispiemērotākais skaņas fons arī šī raksta tapšanas brīdī. "Jumpravas" šoreiz tāpat jau pietiek.

Dižkačs dzīvo kādā pavisam citā mistiskā pasaulē, un ceļi, kā viņš tur nokļuvis, netiek izpausti. Līdz ainai, kas ir visiespaidīgākā un veiksmīgākā izrādē – uz nu jau četriem rindā saliktiem dīvāniem sēž pa "dižkačam", un pie katra no tiem stāv arī viens ciemos nelaikā ieradies "grāvers". No skatītāja pozīcijām sajūta patiešām ir tāda, it kā bilde četrkāršotos, un šī sagrozītā realitāte var aizmiglot ierasto aizsargslāni, atbrīvojot un atklājot skatienam kaut ko ikdienā nepamanāmu, uz elementārakajiem instinktiem balstītu, trauslu un reizē agresīvu.

Katrs no "dižkačiem" runā kaut ko citu, viens otrā tā kā atbalsojoties, tā kā to papildinot, un ir skaidrs, ka Dižkačam ir jābēg no Latvijas, vienalga uz kurieni, citādi narkotikas viņu nogalinās. Viņš pavēl arī Grāveram aizvākties, un tas bēg. Elku, autoritāšu, paraugu kults tolaik bija daudz izteiktāks, jo viņu – to, kuri atšķīrās no masas, vienkārši bija mazāk, viņi izskatījās, uzvedās, domāja citādi un arī zināja kaut ko, kas pārējiem pat sapņos nerādījās. Arī man bija tāds bērnības draugs Gatis, pateicoties kuram savulaik iepazinos ar "The Cure", "The Clash"," The Stranglers" un ne tikai to vien, bet nu jau 20 gadu viņš ir miris, un neba nu plika mūzikas klausīšanās un vienmēr apkārt spietojošo meiteņu mīlēšana viņu tā ņēma un nogalināja.

Mans to visu reāli piedzīvojušā saviļņojums pēc pirmā cēliena ir tik liels, ka no otrā gribas sagaidīt vēl vairāk, bet tas laikam ir tikai tāds skatītāja alkatības instinkts, domājot, ka viņam tagad ir iedots mazais pirkstiņš, un starpbrīža laikā tiks sagrilēta visa pārējā roka, kurā brangi iekosties turpinājumā. Otrais cēliens sākas turpat, kur beidzās pirmais – ar dziesmas "Upe" dzīvā izpildījuma fragmentu, bet stāsta turpinājums ir kā apliecinājums tam, ka viss svarīgākais jau noticis. Un arī tas ir dabiski – cilvēka dzīvē var notikt lielas lietas, bet pats svarīgākais ir priekšnoteikums, lai kaut kas vispār varētu notikt – un tā ir piedzimšana.