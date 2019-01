Mūžībā aizgājis Dailes teātra aktieris Rozentāls

Ceturtdien, 3. janvārī, 80 gadu vecumā mūžībā devies ilggadējais Dailes teātra aktieris Āris Rozentāls, informē teātra pārstāvji. "Rozentāls sevi sauca par romantiķi, un tāds viņš bija – no tā Dailes teātra laika, par kuru stāsta leģendas," teikts sēru vēstī.

Viņš dzimis Rīgā 1938. gadā, mācījies Liepājā, aktiermākslu studējis Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorijas Teātra fakultātē, mākslas vēsturi – Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijā. Pirmo aktiera pieredzi guvis Daugavpils muzikāli dramatiskajā teātrī un Liepājas Drāmas teātrī. 1965. gadā Rozentāls kļuva par Dailes teātra aktieri, vairāk nekā 50 gadu laikā nospēlējot virkni spilgtu lomu.

"Viņš bija erudīts mākslinieks, personība ar aristokrātisku stāju un temperamentu, tāpēc viņa nospēlēto lomu sarakstā ir virkne dažādu augstdzimušu personu. Viņa talanta savdabība lieti derēja arī visādu īpatņu lomām, kam Āra Rozentāla mīklainais smaids piešķīra noslēpumainu ēnojumu. Līdz ar izkopto dikciju, ar unikālo balss tembru un plastisko izteiksmību viņa spēlētie tēli ieguva to spilgto citādību, kas varēja radīt suģestējošu iespaidu," atvadu vārdos raksta teātris, "Rozentāls bija viens no tā laikmeta, kur elegancei piemita inteliģence un vīrišķība, viens no mums, asprātīgs un iejūtīgs kolēģis, kura klātbūtnes ļoti pietrūks.

Dailes teātra kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Rozentāla tuviniekiem, draugiem un viņa talanta cienītājiem.