Nacionālais teātris ar Serebreņņikova 'Tuvo pilsētu' dodas uz festivālu Ļubļinā

Latvijas Nacionālais teātris ar Kirila Serebreņņikova iestudēto Marjus Ivaškeviča absurda komēdiju "Tuvā pilsēta" no 4. līdz 6. oktobrim piedalīsies starptautiskā teātra festivālā "Konfrontacje Teatralne" Ļubļinā, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Līga Rimšēviča.

"Konfrontacje Teatralne" jeb "Teātra konfrontāciju" festivāls ir atzīts par vienu no nozīmīgākajiem kultūras notikumiem savā reģionā, un tas ir viens no lielākajiem teātra festivāliem Austrumpolijā. Šī gada internacionālā programma fokusējas tikai uz austrumiem – iekļaujot programmā īpaši atlasītas izrādes no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Polijas.

Festivāla sākums tiks veltīts Kirilam Serebreņņikovam. Latvijas Nacionālā teātra izrāde "Tuvā pilsēta" festivāla skatītājiem būs pirmā iespēja redzēt kādu no Kirila Serebreņņikova iestudējumiem Polijā. Pēc izrādes Ļubļinā 6. oktobrī paredzēta arī radošās grupas diskusija ar skatītājiem.

Festivāla noslēgums būs veltīts Eimuntam Ņekrošus, kuru pārstāvēs režisora pēdējais iestudējums "Zink (Zn)". Savukārt no Polijas izrādēm būs redzami pagājušās sezonas interesantākie piemēri un ieturot pirmo festivālu aizsākto tradīciju, 2019. gada programmu atklās Biuro Podróży teātra brīvdabas izrāde "Klusums".

Izrāde "Tuvā pilsēta" Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvojusi 2017.gada 4. martā. Tā saņēmusi trīs Spēlmaņu nakts 2016/2017 nominācijas, guvusi lielu ievērību tādos starptautiskos teātra festivālos kā "Sirenos" Viļņā, "Baltic House" Sanktpēterburgā un "Teritorija" Maskavā.

Lomās: Marija Bērziņa, Maija Doveika, Dita Lūriņa, Jānis Āmanis, Gundars Grasbergs, Arturs Krūzkops, Romāns Bargais, Kārlis Reijers un Kaspars Zvīgulis.

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Kirils Serebreņņikovs, horeogrāfs Jevgeņijs Kulagins (Krievija), Jēkaba Nīmaņa muzikālais noformējums, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, videomākslinieks Toms Zeļģis, producente un kostīmu mākslinieka asistente Ilona Matvejeva, grima mākslinieces Ivanda Šmite un Līva Drešere.

Luga "Tuvā pilsēta" (2005), tulkota angļu, krievu, somu, slovēņu, itāliešu, latviešu valodā, iestudēta Triestē (2008), Maskavā (2011), Pori (2012), Grenoblē (2015), Oklendā (2016).