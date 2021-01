Nacionālais teātris piedāvā izrāžu ierakstus tiešsaistē

No 8. janvāra Latvijas Nacionālais teātris paplašina e-teātra piedāvājumu ar sešu izrāžu ierakstiem. E-teātra repertuārā ir pieejami latviešu autoru un dramaturgu darbu iestudējumi, portālu "Delfi" informē teātra pārstāve Lolita Grāvīte.

E-teātra piedāvājumā iekļauta Vizmas Belševicas "Bille", ko veidojis režisors Valdis Lūriņš. Vizmas Belševicas triloģija "Bille" ir ievērojamās latviešu dzejnieces autobiogrāfisks darbs, tajā ir viņas Rīgas noskaņa – strādnieku dzīvoklis īres namā Grīziņkalnā, basas kājas, melna maize, trokšņaini kaimiņi, trūkums, dzelžaina nepieciešamība pēc tīrības un kārtības, bet pāri visam – sapnis par Latviju, lepnums par jauno valsti, ticība, ka savām rokām varēs izdarīt visu. Titullomā – Dace Bonāte, kura par darbu šajā iestudējumā saņēmusi "Spēlmaņu nakts" balvu.

Skatītājiem būs pieejams Ingas Ābeles romāna "Klūgu mūks" iestudējums, kura režisore ir Indra Roga. Kad iznāca Ingas Ābeles "Klūgu mūks", tas satricināja divu grupu cilvēkus līdz sirds dziļumiem. Vieni no tiem bija Latgales puses ļaudis un viņu novadnieki visās Latvijas malās, otri – labas literatūras cienītāji. Pirmie atzina, ka stāsts par izcilo Latgales vīru – mācītāju un literātu Franci Trasunu – un tikpat ievērojamo lidotāju Jāzepu Baško uzceļ pieminekli Latgalei un atklāj tās sirdi. Otrie sajūsminājās par rakstnieces valodas krāšņumu, poētisko Latgales ainavu un dziļi sajustajiem cilvēkiem.

Foto: Margarita Germane. Skats no izrādes "Klūgu mūks"

Indras Rogas redzējumā "Klūgu mūks" runā par mūsu tautas raksturu, par nepieciešamību lūkoties debesīs un spēju sapņot, jo arī visneprātīgākie sapņi piepildās. Pat ja mūžs ir par īsu, lai pats sapņotājs to pieredzētu. Un tā arī ir dzīves jēga. "Ticēt un darīt – tas ir viss! Pieņemt, izturēt un nekrist izmisumā."

Rasa Bugavičute-Pēce "Sarkangalvīte un vilks", ko iestudējis režisors Elmārs Seņkovs tapa iedvesmojoties no Brāļiem Grimmiem. Tas ir mūsdienu stāsts par Sarkangalvīti, viņas Mammu, Mednieku un mīļo Vecmāmiņu, kura dzīvo otrpus mežam. Bet mežu šajā stāstā pārvalda Meža parlaments – Zaķis, Tītars, Ods, Bebrs un Ķirzaka –, kas Sarkangalvīti mudina rīkoties pēc pašu izdomātiem likumiem, tā sargājoties no Vilka. Tomēr, lai kādi būtu Meža likumi, Vilku interesē tikai viens vienīgs – ēšanas likums.

Vēl viens jaunākās prozas darbs uz Nacionālā teātra skatuves ir Māra Bērziņa romāna "Svina garša" iestudējums Valtera Sīļa režijā. Dēku un piedzīvojumu romāns no vienas puses, traģikomisku notikumu virkne, kas maina cilvēku dzīves, no otras puses – tā literatūras pazinēji raksturo šo Māra Bērziņa darbu. Romāna dramatizējumā uz Nacionālā teātra skatuves spēcīgi aktierdarbi savijas ar dokumentālā teātra tiešumu un attēlotā laikmeta skaudro realitāti. 1940. un 1941. gadā Latvijā straujā tempā nomainās lielvalstu varas, un latviešu puisis Matīss no Torņakalna, kurš nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā. Protams, tas neizdodas. Nepieciešamība izdzīvot frontes aizmugurē, uzdzīve un andelēšanās ar kreiso preci, pirmā sastapšanās ar mīlestību, nodevību, nelietību, žēlsirdību, un svina garša mutē. Gan no nomaldījušās lodes, gan no tā, kas notiek ar Latviju, par iestudējumu raksta tā veidotāji.

Foto: Agnese Zeltiņa

Skatītajiem būs pieejams Harija Gulbja darba "Cīrulīši" iestudējums, režisors Edmunds Freibergs. Ir vēls rudens vakars "Cīrulīšu" pagalmā, kad visi trīs Zelmas pieaugušie bērni sapulcējas pie viena galda, lai vēl pēdējo reizi pasēdētu kopā, pirms mamma dosies dzīvot pie viena no viņiem, Raimonda, un lai atcerētos bērnību, tās jokus un raizes. Bet mammas sirdi nomāc jaunas raizes.

Kā raksta iestudējuma veidotāji, tā ir izrāde-veltījums visām latviešu viensētām, izrāde-veltījums visām mammām. Un izrāde-veltījums mums, viņu bērniem. Zelmas lomā – Lāsma Kugrēna.

Piedāvājumā iekļauta arī Kārļa Krūmiņa "Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teātris" – režisors Valters Sīlis. Valsts dibināšanas dienas simulācija, iespēja pašiem atgriezties vairāk nekā 100 gadus senā pagātnē Rīgā, Pilsētas II teātrī, kur kopā sanāca gan drosmīgi un stratēģiski valstiski domājoši, gan vienkārši avantūristiski noskaņoti un nejauši iesaistīti cilvēki, kas pieņēma vēsturisko Latvijas Republikas proklamāciju.

Biļetes uz e-teātra izrādēm un plašāka informācija par iestudējumiem atrodama Nacionālā teātra mājaslapā.