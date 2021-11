Nacionālajā teātrī būs pirmizrāde Andrusa Kivirehka romāna iestudējumam

9. decembrī Latvijas Nacionālā teātra Lielajā zālē pirmizrāde Andrusa Kivirehka vēsturiskās fantāzijas romāna inscenējumam "Vīrs, kas zināja čūskuvārdus".

Populārākais mūsdienu igauņu rakstnieks Andruss Kivirehks Latvijā vairāk zināms kā bērnu literatūras autors, kurš sarakstījis grāmatas "Lote no Izgudrotāju ciema", "Kaka un pavasaris", "Tilda un putekļu eņģelis", taču autors sarakstījis arī darbus pieaugušajiem. Viens no pirmajiem latviski tulkotajiem A. Kivirehka darbiem ir "Vīrs, kas zināja čūskuvārdus".

Pēc šī romāna tapis igauņu režisora Ivara Pellu inscenējums, kas, izsakoties paša režisora vārdiem, stāsta par to, ka pasaule ir kļuvusi traka: "Cilvēki vairs nevēlas dzīvot mežā un ēst gaļu, bet gan dzīvot ciematā un ēst maizi, kas maitā vēderu un galvu piedzen pilnu ar muļķībām. Ārpasaules dīvainības tiek uzskatītas par pareizākām nekā vecāku gudrības. Kas notiks tālāk? Viss ir nedrošs, un viss ir apšaubāms, bet, ja kāds ir muļķis, tas noteikti neesmu es, bet kāds cits. Tas ir nežēlīgs stāsts par attīstību un lejupslīdi, mīlestību un nodevību. Tas, vai jūs to uztversiet kā mītisku stāstu no pagātnes vai kā stāstu par mums šodien, atkarīgs no skatupunkta. Tāpat kā tas, vai stāsts jums liksies komisks vai traģisks."

Radošajā komandā apvienojušies trīs igauņu mākslinieki. Režisors Ivars Pellu izveidojis un vada Tartu Jauno teātri un ir vairākkārtējs Igaunijas Gada balvas teātrī laureāts. Scenogrāfe Kristīna Pellu bijusi Pērnavas teātra "Endla" un Tartu teātra "Vanemuine" galvenā māksliniece, kopš 2009. gada – brīvmāksliniece. Kostīmu māksliniece Trīnu Pungitsa strādā gan teātrī, gan kā modes dizainere. Piedalījusies daudzās modes skatēs un izstādēs, guvusi starptautisku atzinību Lielbritānijā, Krievijā, Ukrainā, Zviedrijā, Latvijā, Bulgārijā un Itālijā.

Izrādē piedalās: Igors Šelegovskis, Agnese Budovska, Daiga Gaismiņa, Inga Misāne-Grasberga, Madara Reijere, Juris Hiršs, Voldemārs Šoriņš, Uldis Siliņš, Kaspars Zvīgulis.