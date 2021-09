Latvijas Nacionālajā teātrī 22. septembrī pirmizrādes piedzīvos divi jauni komēdiju iestudējumi. Lielajā zālē būs skatāma Garsona Kanina melodramatiskā komēdija "Dzimusi vakardien" Ināras Sluckas režijā. Savukārt LMT Jaunajā zālē – Lindas Rudenes "jokumentālā" izrāde "Riests" Valtera Sīļa režijā.

Par iestudējumu "Dzimusi vakardien" tā veidotāji raksta: "Tam, kam ir nauda, ne vienmēr ir intelekts. Tam, kam ir intelekts, ne vienmēr ir nauda. Par to arī šis mūžvecais stāsts, tikai autors uz šo pretrunu piedāvā palūkoties no komiskā skatapunkta. Amerikā šī luga savulaik trāpīja kā kulaks uz acs un piedzīvoja rekordilgu skatītāju atzinību. Notikumi ASV rāda, ka lugu varētu spēlēt atkal un atkal, jo vienmēr būs kāda biznesa haizivs ar skaistu, bet dumju mīļāko. Un vienmēr būs mīlestība, kuras vārdā ir vērts sākt domāt."

Lugas tulkotāja un teātra literārās nodaļas vadītāja Ieva Struka par iestudējumu saka: "Kad pirms vairākiem gadiem Rīgā uzvirmoja interešu konflikts ap atkritumu biznesu, par Garsona Kanina lugu "Dzimusi vakardien" ieminējās brīnišķīgā tulkotāja Margita Gailītis. Cilvēks, pateicoties kura nesavtīgajam darbam, daudzi latviešu literatūras darbi izlauzuši ceļu ārpus Latvijas. Amerikā savulaik ārkārtīgi populārā komēdija tomēr nav tikai par ļoti liela mēroga biznesmeni, kura veiksmes stāsts balstās neizmērojamā prasmē "bīdīt lietas" sev par labu un apiet visus likumus, tos vienkārši pārrakstot. "Meklējiet sievieti!" teica franči, un bastioni krīt tad, kad to vismazāk kāds gaida. It īpaši tas, kurš pieradis uzvarēt. Jācer, ka tas iespējams arī Latvijā."

Lomās: Juris Hiršs vai Mārtiņš Egliens, Līga Zeļģe vai Inga Misāne-Grasberga, Ainārs Ančevskis vai Kaspars Zvīgulis, Egils Melbārdis, Jānis Āmanis, Juris Lisners, Anna Klēvere vai Daiga Gaismiņa.

Radošajā komandā darbojās: režisore Ināra Slucka, scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Marija Ulmane, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, video mākslinieks Toms Zeļģis, muzikālais noformējums – Gints Rutks.

Savukārt otru komēdiju "Riests" iestudē Valters Sīlis. Darba autore – dramaturģe Linda Rudens.

"Visus mūsu planētas iedzīvotājus vieno kopīga vēlme – atrast sev partneri. Dokumentālās filmas mums bieži skaidro dzīvnieku rīcības formas un īpatnības, kas mūs no tiem atšķir, bet, runājot par partnera iekarošanu, vienojošā ir krietni vairāk, nekā spējam iztēloties. Britu dabas pētnieks Deivids Atenboro ierunājis neskaitāmi daudz filmu, kur skaidrojis dzīvnieku uzvedību. Iestudējumā šarmantā zinātnieka lomā iejuties Ģirts Jakovļevs, skatītāju priekšā preparējot dažādas partneru iekarošanas stratēģijas, ko piekopj mūsdienu cilvēki," par iestudējumu raksta tā veidotāji.

Mīlētāju lomās – Laura Siliņa, Jana Ļisova, Igors Šelegovskis un Romāns Bargais.

Dramaturģes Lindas Rudenes luga ieguva pirmo vietu Nacionālā teātra izsludinātājā "lugu makšķerēšanas" konkursā 2019. gadā.

Viņa par iestudējumu saka: "Mums ir pieejams nebeidzams klāsts ar stāstiem, kuros atspoguļota dažāda veida mīlestība, bet bieži vien mēs mēdzam vairāk laika pavadīt tieši potenciālā partnera meklējumos, nevis pašā "mīlas stāstā". Mani aizrāva ideja par to, cik dažādi, neparedzami, smieklīgi un mulsinoši neērti mēdz būt šie meklējumi. Vēl pirms dzima ideja par "Riestu", es iztēlojos – ja mums katram būtu savs "dzīves teicējs" kā filmās, mēs noteikti daudz skrupulozāk analizētu savu rīcību. Šajā lugā man izdevās šo teoriju pārbaudīt un esmu gandarīta – tas ir bijis aizraujošs piedzīvojums ar brīnišķīgu komandu. Taču skatīties uz riestošanu no malas nepavisam nav viegli – nākas gan sarkt, gan bālēt. Mūsu sugai raksturīgā izturēšanās riesta laikā mēdz sagādāt ne tikai tauriņus vēderā, bet arī spazmas saules pinumā. Esmu pārliecināta – iepazīšanās ir viens no skaistākajiem dzīves piedzīvojumiem, tomēr mums ir paveicies, ka līdzās nav neviena, kas to filmētu un komentētu.

Radošajā komandā darbojās: režisors Valters Sīlis, scenogrāfe un kostīmu māksliniece Ieva Kauliņa, gaismu māksliniece Lienīte Slišāne.

Biļetes uz izrādēm nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.