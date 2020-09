Nacionālajā teātrī pirmizrādes pastaigām 'Mežs' un 'Pilsēta'

26. un 27. septembrī Latvijas Nacionālā teātra skatītāji tiek aicināti nelielā grupā ar dzīvā gida-aktiera un audiogida palīdzību doties nepilnu pusotru stundu garās pastaigās pa pilsētu vai mežu režisora Valtera Sīļa un dramaturģes Lindas Rudenes veidotajās izrādēs "Mežs" un "Pilsēta".

Izrādē "Mežs" aplūkota situācija, kurā Latvijas iedzīvotāji ik dienu atrodas informācijas cīņā par Latvijai tik raksturīgo meža ainavu. No vienas puses, mežizstrāde ir mūsu tautsaimniecības lielais balsts un iztikas avots, no otras puses – Latvija gribētu būt zaļākā valsts Eiropā un pasaulē. Kā un vai to iespējams sabalansēt, vai abu pušu retorika ir godprātīga un kādos gadījumos tā kļūst demagoģiska…

Lomās: Ivars Kļavinskis un Raimonds Celms.

Scenogrāfe un kostīmu māklsiniece: Ieva Kauliņa.

Komponists: Edgars Raginskis.

Pirmizrāde: 26. septembrī 15:00, tikšanās vieta Mežaparka galvenā ieeja.

Tikmēr "Pilsēta" ir stāsts par mūsdienu džungļiem, kuros ir savi izdzīvošanas noteikumi, savas bīstamās un komforta zonas. Pilsēta ir arī iedvesmas avots māksliniekiem un vieta, kas rada sajūtu, ka atrodies notikumu epicentrā. Pastaigas laikā būs iespēja izsekot līdzi tam, kā mainījusies mūsu uztvere attiecībā uz pilsētu – kā tā no kādreizējās peļņas vietas pārtapusi par vienīgo dzīvesvietu un vai ir iespējams dzīvi pilsētā padarīt harmoniskāku, draudzīgāku dabai un cilvēkam.

Lomās: Madara Bore, Daiga Gaismiņa, Romāns Bargais, Arturs Krūzkops.

Scenogrāfs un kostīmu mākslinieks: Uģis Bērziņš.

Komponists: Gatis Krievāns.

Pirmizrāde: 27. septembrī 15:00, tikšanās vieta Nacionālā teātra foajē.

Izrādes dramaturģe Linda Rudene par iestudējumu tapšanu stāsta:

"Abu izrāžu veidošanas procesā vislielākais izaicinājums bija panākt balansu starp izrādes saturu un formu. Meklēt risinājumus tam, lai sarežģītais audio ieraksta formāts izrādes apmeklētājam iedveš sajūtu par notiekošo kā dzīvu, pulsējošu un neparedzamu pieredzi. Izrādes-pastaigas formāts skatītājam būs īpaša pieredze arī tāpēc, ka tas vienmēr saistās ar zināmu neparedzamības devu. Šajā formātā pastāv tik daudz mainīgo lielumu, ka divas vienādas izrādes un skatītāju pieredzes nav iespējamas. Pastaigu saturisko vēstījumu vistiešākajā mērā ietekmējuši izvēlētie maršruti. Veidojot izrādes, mēs necentāmies izvēlētajam ceļam uzspiest mūsu radītu nozīmi, gluži pretēji – ļāvām maršrutam diktēt stāsta virzību. Tās būs divas dažādas pieredzes, dažādas tēmas un dažādas vides, tomēr tās vienos ne tikai pastaigas solis, bet arī mēģinājums mežā ienest daļu pilsētas, bet pilsētā daļu meža un uzdot jautājumu – vai tas ir tas, ko vēlamies?"

