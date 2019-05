Nacionālajā teātrī top Regīnas Ezeras 'Aka'

Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zāle režisore Ināra Slucka veido iestudējumu "Aka", kas top pēc Regīnas Ezeras tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Pirmizrāde plānota 29. maijā, portālu "Delfi" informē teātra pārstāvji.

Jaunais iestudējums uzdod jautājumu – vai nemirstīgā dvēseļu pētnieka Rūdolfa Blaumaņa latviešu sievietēs iekodētais Kristīnes sindroms – nolikt savas baltās dienas un glābt otra dvēseli un dzīvi joprojām ir spēkā? Vairāk nekā 100 gadu pēc Blaumaņa, gandrīz 50 gadus pēc Regīnas Ezeras.

Iestudējuma stāsts ir par Lauru kāda nomaļa ezera krastā, viņas Riču un dakteri Rūdolfu no Rīgas.

"Pārlasot vairākus Regīnas Ezeras darbus, atgriezos pie romāna "Aka", un man radās jautājums, kas notiks pēc tam. Kas notiks ar Lauru, ar viņas bērniem, kā pēc šīs vasaras tālāk dzīvos Rūdolfs, vai Vija apprecēs savu Egilu, kad no cietuma atgriezīsies Ričs un vai Alvīne viņu sagaidīs? Jo aiz katra lēmuma, ko mēs pieņemam, stāv cilvēki. Un, pieņemot lēmumu, vai mēs neviļus nekļūstam atbildīgi par citiem? Vai, glābjot vienu cilvēku, mēs reizēm nepazudinām kādu citu? Bet tie ir tikai jautājumi, uz kuriem ne vienmēr ir iespējama tūlītēja atbilde. Un, ja tā tiek atrasta, tad, visticamāk, nāk no katra individuālās pieredzes," atzīst Ināra Slucka.

Lomās: Ģirts Liuziniks, Laura Siliņa, Jānis Āmanis, Līga Liepiņa, Mārtiņš Brūveris, Marija Bērziņa. Mazā Māra lomā Dāvis Karpovs vai Imants Seleckis, vai Emīls Pohorželskis.

Scenogrāfe un kostīmu māksliniece Marija Ulmane, gaismu māksliniece Krista Erdmane.

Izrādes arī 3., 5., 10. un 12. jūnijā.